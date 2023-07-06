Порог в 4 ГГц был почти достигнут.

Видеокарта RTX 4090 от Colorful, как сообщают СМИ, начинает менять свои позиции с графическими процессорами премиум-класса, такими как GALAX HOF и ASUS серии MATRIX. Эти пользовательские видеокарты имеют единственную цель: превзойти мировые рекорды и опустошить банковские счета преданных энтузиастов GPU.

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В последние недели оверклокеры Cens, Splave, OGS, Rauf и другие участники экстремальной OC-сцены стремились преодолеть барьер в 4 ГГц, но прогресс был достаточно вялым. Однако ситуация кардинально изменилась, когда появились дополнительные карты ультравысокого класса.

В настоящее время видеокарта RTX 4090 удерживает все десять рекордов частоты GPU. К сожалению, эти рекорды не отражают реальных тактовых частот в играх, а скорее являются результатом соревнования, проводимого бенчмарком GPUPI, который едва ли можно назвать 3D-тестом.

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Текущий мировой рекорд составляет 3975 МГц, при этом Cens утверждает, что пиковая мощность GPU Colorful RTX 4090 составила 1127W. Естественно, этот "подвиг" был достигнут только благодаря использованию жидкого азота, модификации аппаратного обеспечения и использованию специализированного оборудования.