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Компактный ПК Minisforum с Radeon 780M смог запустить Cyberpunk 2077 в 1080р в 60 кадров
Объем ПК не превышает 1 литр вместительности.
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Компактный ПК Minisforum объемом менее 1 литра обладает способностью запускать современные игры в формате Full HD и обеспечивать исключительную производительность в своей категории. Мини-ПК Minisforum UM790 Pro прошел тестирование, доказав свою способность справиться даже с требовательной Cyberpunk 2077.

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Очевидно, что этот мини-ПК хорошо подходит для игр в формате Full HD. Хотя в ресурсоемких играх может потребоваться снизить настройки графики, обновленная версия The Witcher 3 с активным FSR позволяет использовать средние настройки и добиться плавной частоты кадров (45-50 fps). В Cyberpunk 2077 можно играть при 60 к/с, хотя и на низких настройках качества. Кроме того, в Red Dead Redemption 2 можно наслаждаться ультракачественными текстурами при частоте кадров до 50 fps.

Когда речь заходит о более старых или менее требовательных играх, производительность значительно выше. GTA V на средне-высоких настройках достигает довольно высокой частоты кадров (до 100 fps), что позволяет без колебаний повышать настройки. В Valorant при игре на высоких настройках достигается частота в 200 кадров.

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Стоит отметить, что Minisforum UM790 Pro построен на базе процессора Ryzen 9 7940HS со встроенной графикой iGPU Radeon 780M. Этот мини-ПК доступен для покупки по цене в $670.

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#amd #игры #cyberpunk 2077 #компьютеры
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