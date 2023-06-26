Разогнанная MSI RTX 4060 Gaming будет стоить $329.

На предыдущей неделе европейские розничные магазины уже начали размещать объявления о "продаже" видеокарты RTX 4060, при этом цены взлетели до 499 евро. Однако это были ранние предложения, которые могут не точно отражать окончательную стоимость, которая должна быть подтверждена позже на этой неделе. С другой стороны, американская сеть Newegg, известная своими ранними объявлениями о продаже карт, обычно сохраняет прежние цены до официального запуска.

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Это служит первым признаком появления RTX 4060 с MSRP в $299, а также знаменует собой первый случай, когда разогнанные на заводе модели превысили эту ценовую отметку в США. MSI подготовила три карты к предстоящему в четверг релизу: Ventus 2X Black Edition по цене $299 и две модели Gaming, доступные с заводским разгоном или без него. Интересно, что обе модели имеют одинаковый ценник – $329.

Если эти цены действительно окончательные, то у MSI будет только одна карта, на которую распространяется эмбарго на обзор MSRP.

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Разница в цене между RTX 4060 Ti и RTX 4060 Ventus 2X SKU составляет $80, в то время как у моделей Gaming разница составляет $100. Разница между самой доступной картой MSI RTX 4060 Ti и самой дорогой RTX 4060 составляет всего $50.