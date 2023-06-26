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В Китае стремительно дорожают GPU NVIDIA: H800 доступен за $35 000, но вскоре подорожает до $50 000
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NVIDIA переживает значительный рост в области искусственного интеллекта, что сулит положительные перспективы для компании. Однако резкий рост спроса породил новые проблемы, такие как повышение цен на графические процессоры и ограниченное предложение чипов.

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Сектор ИИ стал движущей силой для NVIDIA, продвигая компанию вперед в мире, восстанавливающемся после пандемии. Во время пандемии NVIDIA столкнулась с резким ростом спроса на игровые GPU в двух ключевых областях: криптовалюта и клиентские сегменты. В то время как спрос на игровое оборудование значительно вырос благодаря тому, что у людей появилось больше свободного времени, активный криптовалютный сегмент еще больше ограничил доступность GPU. Те видеокарты, что были доступны, имели непомерно высокие цены.

Напротив, с 2022 года доступность игровых графических процессоров и аппаратного обеспечения значительно повысилась. Однако мировой экономический кризис вызвал резкий спад в данном сегменте. Более того, растущая инфляция и производственные затраты привели к значительному росту цен на GPU. Несмотря на все усилия NVIDIA, AMD и Intel по привлечению геймеров, последние модели GPU подвергаются критике со стороны потребителей из-за их завышенных цен и отсутствия существенного прироста производительности по сравнению с предыдущими поколениями. 

Одним из ярких примеров доминирования NVIDIA в области ИИ является компания ByteDance, создатель TikTok, которая закупила GPU NVIDIA AI на $1 млрд для своей серверной инфраструктуры. Этот заказ включает огромное количество ускорителей A100 и H800: 100 000 штук. Примечательно, что модель H800 предназначена исключительно для Китая, чтобы соответствовать политике США, ограничивающей доступ Китая к высокопроизводительным чипам, способным обеспечить военные и тактические преимущества. Последние отчеты показывают, что в 2024 году спрос на графические процессоры NVIDIA AI GPU вырастет еще больше.

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В настоящее время цена на графические процессоры NVIDIA H800 превышает 250 000 юаней или $35 000. Учитывая текущую тенденцию рынка, ожидается, что цена вскоре вырастет до $50 000 за ускоритель. 

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