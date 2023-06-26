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Огромная GeForce RTX 4090 Ti с 48Gb памяти снова показалась на фотографиях
Карта занимает как минимум четыре слота.
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NVIDIA снова "представила" изображения своей грядущей колоссальной видеокарты, которая, предположительно, будет называться либо GeForce RTX 4090 Ti, либо Titan Ada нового поколения. Эти изображения демонстрируют четырехслотовый кулер с вертикальным расположением печатной платы.

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Первая утечка информации об этой видеокарте произошла в октябре 2022 года, совпав с выпуском первых графических процессоров Ada в магазинах. В то время мы получили представление об уникальном решении для охлаждения с возвышающимся четырехслотовым дизайном и заявленной мощностью охлаждения 900W. Примечательно, что печатная плата карты была расположена вертикально рядом с радиатором, что знаменует собой революционный отход от традиционного расположения, характерного для предыдущих потребительских видеокарт GeForce.

Несколько месяцев спустя, в январе 2023 года, появилась вторая утечка, предлагающая более детальное представление о продукте. Эта утечка подчеркнула наименование PG137 SKU, на которое первоначально указал инсайдер Kopite7kimi, а затем подтвердил в манифесте о поставках. Утечка информации показала, что видеокарта будет иметь 48Gb VRAM и 384-битный интерфейс шины.

Теперь появились свежие изображения предполагаемой графической карты GeForce RTX 4090 Ti, любезно предоставленные пользователем Twitter с ником ExperteVallah. На этих изображениях показан прототип видеокарты, расположенный рядом с GeForce RTX 3080 Ti или RTX 3080 FE. Прототип имеет громоздкий форм-фактор, занимающий как минимум четыре слота расширения и требующий один 16-контактный разъем для питания.

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Блок состоит только из радиатора, кожуха, задней панели и проводов, ведущих к 16-контактному разъему. В отличие от остальных карт серии RTX 4000, разъем не связан напрямую с печатной платой, а использует проводной удлинитель, который проходит через радиатор и подключается к другой стороне карты. Хотя некоторые предполагают, что это может быть легендарная видеокарта Titan RTX (Ada), наличие логотипа "GeForce RTX" говорит об обратном, поскольку карты Titan обычно не имеют такого брендинга.

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#nvidia #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4090 ti
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