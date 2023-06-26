Карта занимает как минимум четыре слота.

NVIDIA снова "представила" изображения своей грядущей колоссальной видеокарты, которая, предположительно, будет называться либо GeForce RTX 4090 Ti, либо Titan Ada нового поколения. Эти изображения демонстрируют четырехслотовый кулер с вертикальным расположением печатной платы.

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Первая утечка информации об этой видеокарте произошла в октябре 2022 года, совпав с выпуском первых графических процессоров Ada в магазинах. В то время мы получили представление об уникальном решении для охлаждения с возвышающимся четырехслотовым дизайном и заявленной мощностью охлаждения 900W. Примечательно, что печатная плата карты была расположена вертикально рядом с радиатором, что знаменует собой революционный отход от традиционного расположения, характерного для предыдущих потребительских видеокарт GeForce.

Несколько месяцев спустя, в январе 2023 года, появилась вторая утечка, предлагающая более детальное представление о продукте. Эта утечка подчеркнула наименование PG137 SKU, на которое первоначально указал инсайдер Kopite7kimi, а затем подтвердил в манифесте о поставках. Утечка информации показала, что видеокарта будет иметь 48Gb VRAM и 384-битный интерфейс шины.

Теперь появились свежие изображения предполагаемой графической карты GeForce RTX 4090 Ti, любезно предоставленные пользователем Twitter с ником ExperteVallah. На этих изображениях показан прототип видеокарты, расположенный рядом с GeForce RTX 3080 Ti или RTX 3080 FE. Прототип имеет громоздкий форм-фактор, занимающий как минимум четыре слота расширения и требующий один 16-контактный разъем для питания.

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Блок состоит только из радиатора, кожуха, задней панели и проводов, ведущих к 16-контактному разъему. В отличие от остальных карт серии RTX 4000, разъем не связан напрямую с печатной платой, а использует проводной удлинитель, который проходит через радиатор и подключается к другой стороне карты. Хотя некоторые предполагают, что это может быть легендарная видеокарта Titan RTX (Ada), наличие логотипа "GeForce RTX" говорит об обратном, поскольку карты Titan обычно не имеют такого брендинга.