У компаний есть три с половиной года на изменение дизайна.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Apple, Samsung и другие производители мобильных телефонов, независимо от ценового диапазона своих устройств, оснащают их несъемными аккумуляторами. Если пользователям когда-нибудь понадобится заменить батареи из-за снижения общей емкости, им потребуются сложные инструменты для выполнения этой задачи. Европейский Союз, как сообщается, стремится упростить этот трудоемкий процесс и оказывает давление на компании, требуя, чтобы батареи были полностью съемными. Однако соответствующий закон вступит в силу только через несколько лет.

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Внеся некоторые изменения в существующий закон, 587 членов Европейского парламента проголосовали за то, чтобы обязать все устройства поставляться с легко заменяемыми батареями. Термин "легко" может быть субъективным, поскольку то, что кажется исключительно сложным для человека, впервые заменяющего батарею смартфона, может быть легким для другого человека, который делал это много раз.

К счастью, ЕС подробно рассмотрел этот вопрос, подчеркнув, что замена аккумулятора не должна требовать использования специальных инструментов, что предполагает возможное повторное введение съемных задних панелей. Важно отметить, однако, что этот закон вступит в силу только в 2027 году и затронет только регионы ЕС.

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Стоит учитывать, что включение легкосъемных задних крышек приведет к потере водонепроницаемости смартфонов, если не будет реализован тщательно продуманный дизайн. Тем не менее, компании вроде Apple и Samsung имеют в своем распоряжении достаточно времени. Чтобы начать изменение дизайна для стран, входящих в ЕС, у них есть примерно три с половиной года.