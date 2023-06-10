Акции подлежат также смартфоны Redmi и Poco.

Некоторые смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Poco в Индии в настоящее время испытывают проблемы с подключением к Wi-Fi. Чтобы решить эту проблему, компания приняла необходимые меры.

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Недавно президент Xiaomi India, Мураликришнан Б, анонсировал программу по обмену проблемных смартфонов Xiaomi Mi 11 Ultra. Эта инициатива последовала за предыдущим объявлением о продлении гарантийного срока для Redmi Note 10 Pro и Poco X3 Pro.

В рамках этой программы пользователи, столкнувшиеся с проблемами Wi-Fi, смогут обменять свой Mi 11 Ultra на новейшую модель Xiaomi 12 Pro без дополнительной платы. Также доступен другой вариант: обмен Mi 11 Ultra на Xiaomi 13 Pro с доплатой в 30 000 рупий (около $365).

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Хотя программа выглядит интригующе, важно отметить, что есть один аспект, который необходимо учитывать. Качество камеры Xiaomi 12 Pro сравнительно ниже, чем у Mi 11 Ultra, что может стать недостатком для тех, кто решит сменить устройство. В настоящее время Mi 11 Ultra занимает 13-е место в рейтинге DxOMark, в то время как Xiaomi 12 Pro находится на 40-м месте. Аналогично, Xiaomi 13 Pro также отстает по производительности камеры, занимая 21-е место в рейтинге DxOMark.