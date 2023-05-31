Компания NVIDIA может рассмотреть возможность доверить производство своих будущих графических процессоров компании Intel, о чем сообщил Дженсен Хуанг во время анонса на недавней конференции. Хотя более конкретные детали не были раскрыты, Хуанг выразил удовлетворение последними достижениями Intel в области разработки чипов.
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Следует отметить, что NVIDIA уже сотрудничает с Samsung и по-прежнему открыта для сотрудничества с Intel.
О какой именно технологии идет речь, остается неясным. Однако маловероятно, что речь идет о 7-нм техпроцессе Intel 4, поскольку текущие графические процессоры Ada Lovelace от NVIDIA производятся на мощностях TSMC с соблюдением норм 5-нм.
Стоит отметить, что Intel активно продвигает свою инициативу IDM 2.0, которая включает в себя программу Intel Foundry Services (IFS). В рамках этой программы Intel стремится производить полупроводниковую продукцию для внешних заказчиков. В настоящее время Intel, возможно, не имеет клиентов такого масштаба, как NVIDIA, но это может измениться в будущем.