Ice Universe, известный инсайдер на Weibo и Twitter, недавно поделился изображениями долгожданного флагманского устройства Xiaomi – Xiaomi 14 Pro. Среди изображений есть несколько фотографий, демонстрирующих смартфон с изогнутым экраном и впечатляюще тонкой рамкой.
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Сопровождая одно из изображений, информатор остроумно заметил: "То, с чем борется Samsung, удается Xiaomi", намекая на удивительно узкую рамку. Кроме того, инсайдер прокомментировал другое изображение, заявив, что Xiaomi постепенно затмит Samsung в плане дизайна в конкуренции с Apple.
Ice Universe также сообщил, что во второй половине года будут выпущены несколько новых смартфонов. В частности, iPhone15 Pro, iPhone15 Pro Max, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и, возможно, некий продукт Realme.
Ожидается, что Xiaomi 14 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Ходят слухи, что он будет оснащен камерой, аналогичной Xiaomi 13 Ultra.
Стоит отметить, что раннее появление рендеров Xiaomi 14 Pro довольно необычно для устройства, которое должно выйти на рынок в конце осени или начале зимы. Тем не менее, Ice Universe заслужил доверие как инсайдер. Он был первым, кто точно раскрыл новые тенденции, такие как экраны-водопады, внедрение вырезов в iPhone X и новую концепцию дизайна iPhone 14 с вырезом Dynamic Island.