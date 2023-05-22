Максимальная комплектация будет стоить $789.

В настоящее время MINISFORUM предлагает UM790 Pro, компактный компьютер на базе процессора AMD Ryzen 9 7940HS. Этот мини-ПК обеспечивает достаточную производительность благодаря возможности установки до 64Gb оперативной памяти и твердотельного накопителя емкостью 1Tb. Благодаря встроенному iGPU Radeon 780M UM790 Pro способен плавно запускать все современные игры.

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Запуск UM790 Pro компанией MINISFORUM последовал за недавним подтверждением его технических характеристик. В то время как UM780 Pro еще не доступен для покупки, UM790 Pro уже можно приобрести на сайте компании. Информация о ценах на UM790 Pro следующая:

Базовая комплектация: $519

16Gb RAM/512Gb SSD: $619

32Gb RAM/512Gb SSD: $669

32Gb RAM/1Tb SSD: $699

64Gb RAM/1Tb SSD: $789

Все конфигурации кроме базовой версии поставляются с лицензией Windows 11 Pro. Независимо от конфигурации, UM790 Pro оснащен процессором AMD Ryzen 9 7940HS с 8 ядрами, 16 потоками, iGPU Radeon 780M и скромным TGP в 35W.

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Кроме того, UM790 Pro от MINISFORUM предлагает множество вариантов расширения, включая два слота M.2 2280, слот M.2 2230 для модема и два слота SO-DIMM. Мини-ПК также имеет по два порта HDMI и USB4, четыре порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3,5-мм аудиоразъем и 2,5 Gigabit Ethernet.