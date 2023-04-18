Компания Cyan, разработчик культовой игры Myst, 18 мая выпускает новую игру под названием Firmament. Игра представляет собой приключение-головоломку, действие которой происходит в трех разных мирах, наполненных странными машинами, не имеющими никакой видимой цели. Играя за главного героя, пользователям будет нужно понять, как устроен мир, чтобы раскрыть в нём свою роль, в сопровождении компаньона по имени Адъюнкт и таинственного привидения с собственной, пока не раскрытой, историей.
реклама
Firmament следует традиции Cyan по созданию глубоких и странных миров: студия обещает очень богатое повествование. Игра была успешно профинансирована на Kickstarter, собрав 1,4 миллиона долларов, и первоначально была анонсирована как проект для VR, но теперь будет доступна и в стандартной версии для ПК.
Единственный аспект игры, который вызывает недоумение – это высокие системные требования. В частности, рекомендуемые 32Gb оперативной памяти. Cyan объясняет, что Firmament визуально выглядит потрясающе, особенно в режиме VR, поэтому студия хочет обеспечить игрокам хороший экспириенс на Windows. Тем не менее, ожидается, что игра будет вполне нормально работать и с 16Gb ОЗУ, но только на самых низких настройках.