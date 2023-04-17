Настала очередь утечек по RTX 4060 Ti.

Пользовательские модели NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti были замечены в онлайн базе данных, что позволило узнать тактовые частоты одной из видеокарт. Сообщается, что частоты видеокарты Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC были опубликованы редактором базы данных GPU TechPowerUp. Данная модель имеет индивидуальный дизайн с нереференсной печатной платой и уникальным охлаждением, а поставляется с заводским разгоном до 2580 МГц, что на 45 МГц выше эталонных тактовых частот.

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NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет иметь 8Gb видеопамяти GDDR6, согласно инсайдеру T4C Fantasy. Это может оказаться большим разочарованием для некоторых геймеров, так как более ранние слухи предполагали, что она получит больше VRAM. Для сравнения, GeForce RTX 3060 имела 12Gb GDDR6, а GeForce RTX 3060 Ti – 8Gb, но при этом интерфейс шины не был 128-битным. Со 128-битной шиной серия GeForce RTX 4060 может быть ориентирована только на разрешение 1080p.

Слухи предполагают, что GeForce RTX 4060 Ti будет использовать ядро GPU AD106-350-A1, которое является урезанной версией полноценного графического чипа AD106. Оно должно содержать 34 SM или 4352 ядра CUDA и 8Gb GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с.

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Используя эталонную частоту разгона, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti должна предложить около 22 TFLOPs вычислительной производительности, а пользовательские модели увеличат её до 24 TFLOPs. Основываясь на этих цифрах, можно предположить, что GeForce RTX 4060 Ti будет работать примерно с той же мощностью, что и GeForce RTX 3070 Ti. Последняя, напомним, была выпущена по цене в $599.