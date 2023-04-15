Компания вполне довольна текущими объемами.

По данным DigiTimes, партнёры NVIDIA не отмечают особого роста заказов на новейшие графические процессоры GeForce RTX 40-й серии, основанные на архитектуре Ada Lovelace. Сообщается, что компания никуда не торопится, позволяя партнерам распродать оставшиеся у них запасы GeForce RTX 30-й серии, прежде чем поставлять им графические чипы последнего поколения. Хотя NVIDIA представила практически все свои GPU на архитектуре Ada Lovelace, включая AD102, AD103, AD104, AD106 и AD107, поставщики OSAT, Siliconware Precision Industries (SPIL) и King Yuan Electronics (KYEC) до сих пор не получили указаний о расширении производства GeForce RTX 4000.

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Чтобы увеличить поставки, NVIDIA должна производить больше графических процессоров в TSMC, а затем тестировать и собирать их в SPIL или KYEC. Хотя компания предварительно оплатила услуги TSMC по производству кремния в 2021-2022 годах и, вероятно, имеет на складах достаточно пластин на базе Ada Lovelace, ей все еще необходимо забронировать мощности OSAT, прежде чем наращивать заказы. Похоже, что в настоящее время NVIDIA довольна текущими объемами выпуска GeForce RTX 4000.

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Несмотря на то что партнеры уже поставляют видеокарты GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 и RTX 4090 для настольных ПК и десятков ноутбуков, спрос на чипы, очевидно, не так высок, как хотелось бы NVIDIA.