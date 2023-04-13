Недавно портал GamesRadar поделился умопомрачительным видеороликом о невероятной удаче, которая произошла в игре CS:GO. Во время матча игрок по имени sp1cay сделал выстрел из снайперской винтовки AWP: одной пулей он убил всех членов команды противника. Это крайне редкое событие было заснято на видео и опубликовано на Reddit. Многие игроки-ветераны утверждали, что за все время игры им ни разу не доводилось наблюдать ничего подобного.
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Несмотря на то что некоторые скептики сомневались в том, что видео было подлинным, похоже, что момент всё таки подтвердили. Реакция победившей команды выглядела совершенно искренней, и сообщество Counter-Strike серьезно восприняло этот ролик. За короткий период времени видео набрало почти 20 000 лайков и получило множество наград на Reddit.
По мнению некоторых игроков CS:GO, одного снайперского выстрела было бы недостаточно, чтобы уничтожить всех пятерых игроков противника. Как позже объяснил сам игрок, он и его товарищ по команде вначале использовали гранаты, чтобы снять здоровье у определённых противников, а затем sp1cay выпустил решающую пулю.
Valve, напомним, недавно сделала объявление о том, что она выпустит "следующую часть" популярной компьютерной игры Counter-Strike бесплатно уже этим летом. Обновление под названием Counter-Strike 2 позволит игрокам перенести все свои предметы из CS:GO и добавит огромное количество интересных нововведений.