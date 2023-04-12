12Gb VRAM уже называют маленьким объемом.

Сегодня состоялась презентация новой видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 4070, а также были опубликованы первые обзоры модели. В свете этого AMD воспользовалась возможностью подчеркнуть важность объема памяти в современных видеокартах. Стоит отметить, что многие модели Radeon и правда предлагают больший объем памяти, чем их "зелёные" конкуренты.

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Даже при цене от $500 некоторые карты Radeon предлагают значительный объем памяти – 16Gb, что в настоящее время доступно только в моделях предыдущего поколения. Для сравнения, только представленная GeForce RTX 4070 оснащена 12Gb памяти GDDR6X.

AMD также подчеркнула, что многим современным играм, особенно тем, которые построены не на новейших движках, требуется более существенный объем памяти для обработки данных.

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Хотя некоторые могут расценить высказывания AMD как простой маркетинг или возможность "подколоть" конкурента, недавние факты продемонстрировали ценность подхода "красных" к оснащению видеокарт большим объемом памяти. Так, к примеру, GeForce RTX 3070 с ее 8Gb памяти не дотягивает до Radeon RX 6800 в современных играх, причем в редких случаях у первой даже наблюдаются катастрофические сбои.