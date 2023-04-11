Миллиардер собирается развивать сферу искусственного интеллекта.

Илон Маск, несмотря на призыв к мораторию на обучение ИИ, по недавним сообщениям, инициировал значительный проект по нейросетям в Twitter, который включает в себя создание большой языковой модели. Проект предполагает покупку почти 10 000 графических процессоров и найм специалистов по ИИ из DeepMind. Источники уверены, что проект всё ещё находится на предварительной стадии, но решимость Маска продвигать его очевидна благодаря приобретению дополнительных вычислительных мощностей.

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Утверждается, что компания потратила десятки миллионов долларов на вычислительные GPU, несмотря на свои продолжающиеся финансовые трудности. Эти чипы, скорее всего, будут использоваться в одном из оставшихся центров обработки данных Twitter. Twitter также нанял дополнительных инженеров для своей инициативы в области ИИ, включая профессионалов DeepMind.

OpenAI, напомним, для обучения своего бота ChatGPT использовала графические процессоры A100 от NVIDIA. С тех пор NVIDIA выпустила вычислительные GPU H100, которые существенно быстрее прошлых чипов и потребляют аналогичную мощность.

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Поскольку крупные компании, такие как Twitter, приобретают оборудование оптом, они получают льготные цены. При покупке в розницу платы H100 от NVIDIA могут стоить более $10 000 за единицу.