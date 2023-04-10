Компания InWin выпустила свои новейшие корпуса для ПК, суть которых напоминает оригами. Эти корпуса, названные POC, были представлены на прошлой неделе и призваны способствовать "развитию навыков ловкости рук как внутри, так и снаружи ПК". Данные модели форм-фактора mini ITX стоят $95 и могут быть приобретены в сине-черном или зелено-желтом цветовых вариантах. Они поставляются в плоской упаковке, в которую входят детали корпуса, инструменты, один 120-мм вентилятор и кабель PCIe 3.0 riser. Сменные элементы продаются по цене в $18.

Корпуса размером 17,6x16,4x1,78" (449x418x45 мм) вмещают графические процессоры длиной до 346 мм и имеют один 2,5" внутренний отсек для дисков. GPU находится в отдельной камере для предотвращения перегрева. Для сборки корпуса пользователи могут обратиться к руководству в веб-браузере или загрузить мобильные приложения для iOS и Android.

InWin добавила корпуса POC к своей линейке "iBuildiShare", которая должна обеспечить "гораздо более богатый опыт создания ПК". Другие конструкции этой серии включают варианты Case Monster, Airforce и Explorer. Так как детали можно приобрести и собрать отдельно, возможно, что вскоре будет доступна некоторая кастомизация. Например, уникальная покраска или интересные модификации.