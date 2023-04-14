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Выбор лучшей игровой клавиатуры в 2023 году

В данной статье мы разберем несколько лучших на наш взгляд клавиатур в 2023 году.
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По мере развития игровых технологий совершенствуются и аксессуары, которые геймеры используют для оптимизации игрового процесса. Одним из наиболее важных девайсов является клавиатура. Высококачественная игровая клавиатура может сыграть решающую роль в точности, скорости и комфорте, позволяя геймерам добиться максимального результата.

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В 2023 году на рынке представлен широкий ассортимент игровых клавиатур, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями и преимуществами. Здесь мы рассмотрим некоторые из лучших моделей, доступных сегодня на рынке.

Razer Huntsman Elite – это лучшая игровая клавиатура, которая может похвастаться инновационной технологией оптического переключателя, обеспечивающей более быстрое срабатывание и более отзывчивое ощущение. Она оснащена подсветкой Razer Chroma, которая позволяет пользователям настраивать подсветку клавиатуры с помощью различных цветовых эффектов. Кроме того, Huntsman Elite имеет удобную подставку для запястий, специальные мультимедийные клавишами и программируемый циферблат. Стоит модель чуть более 20 тыс. рублей, что достаточно дорого для механической клавиатуры.

  • Corsair K95 RGB Platinum XT
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Corsair K95 RGB Platinum XT – это еще одна игровая клавиатура высокого класса, которая предлагает ряд полезных функций для геймеров. Она оснащена переключателями Cherry MX Speed, обеспечивающими быстрый отклик, а также RGB-подсветкой каждой клавиши и шестью программируемыми макро-клавишами. K95 RGB Platinum XT также имеет съемную подставку для запястий и порт USB. Стоимость: 30 тыс. рублей.

Logitech G915 TKL – это компактная беспроводная игровая клавиатура, оснащенная низкопрофильными механическими переключателями, которые обеспечивают удобство при наборе текста и быстрое время отклика в играх. Клавиатура может похвастаться RGB-подсветкой на каждой клавише, пятью программируемыми макро-клавишами и длительным временем автономной работы – до 40 часов на одном заряде. Стоимость: 21 500 рублей.

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SteelSeries Apex Pro – это настраиваемая игровая клавиатура с регулируемыми точками срабатывания. Она оснащена RGB-подсветкой каждой клавиши, OLED-дисплеем для отображения пользовательской графики, а также магнитной подставкой для запястий. Стоимость: 25 500 рублей.

HyperX Alloy FPS RGB – это чуть более доступный вариант для геймеров, которые не хотят тратить состояние на одну лишь клавиатуру. Модель оснащена переключателями Cherry MX, обеспечивающими тактильные ощущения при наборе текста, а также RGB-подсветкой на каждой клавише и компактным дизайном, который позволяет брать её с собой в дорогу. Клавиатура поставляется со съемным кабелем для дополнительного удобства. Стоимость: 15 400 рублей.

  • Asus ROG Strix Scope

Asus ROG Strix Scope – это прочная клавиатура, рассчитанная на интенсивное использование. Она оснащена переключателями Cherry MX RGB и RGB-подсветкой. Стоимость: 10 тыс. рублей.

  • Ducky One 2 Mini RGB

Ducky One 2 Mini RGB – популярная игровая клавиатура среди профессионалов киберспорта. Модель получила кейкапы Cherry MX RGB, RGB-подсветку на каждой клавише и порт для USB Type-C. Стоимость: 7 тыс. рублей.

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При выборе игровой клавиатуры необходимо учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, обратите внимание на тип переключателей (кейкапов) клавиатуры. Некоторые геймеры предпочитают механические переключатели для тактильных ощущений во время игры в шутеры, в то время как другие выбирают мембранные переключатели для более тихого набора текста. Во-вторых, следует смотреть на возможности настройки клавиатуры, такие как RGB-подсветка и количество программируемых макро-клавиш. Наконец, главную роль играют размер и портативность клавиатуры.

Следует отметить, что выбор лучшей игровой клавиатуры целиком и полностью зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей. Приняв во внимание описанные выше факторы и потратив на выбор девайса несколько часов, вы сможете найти идеальную игровую клавиатуру под собственный бюджет, которая точно не разочарует.

Также стоит напомнить, что разные клавиатуры оптимизированы для разных типов игр. Например, клавиатура с настраиваемыми макро-клавишами может лучше подходить для MMO или MOBA-игр, а клавиатура с регулируемыми точками срабатывания станет идеальным дополнением к шутерам от первого лица.

Что касается возможностей подключения, то беспроводные клавиатуры становятся все более популярными в игровом сообществе. Однако важно выбрать беспроводную клавиатуру, которая обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку, чтобы избежать каких-либо проблем с подключением, которые могут повлиять на результат игры.

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С точки зрения репутации бренда, к наиболее популярным игровым клавиатурам можно отнести Razer, Corsair, Logitech, SteelSeries, HyperX, Asus и Cooler Master. Эти бренды известны тем, что производят высококачественные игровые клавиатуры с целым рядом инновационных функций и широкими возможностями настройки.

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