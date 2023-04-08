Потенциальный анонс может случиться на конференции GTC 2024.

NVIDIA планирует использовать новую архитектуру GPU Blackwell для своих грядущих видеокарт серии GeForce RTX 5000. Хотя слухи об этой архитектуре уже ходили, ютуберы RedGamingTech и Moore's Law is Dead недавно предоставили больше информации о Blackwell. Важно отметить, что поскольку до выхода Blackwell еще несколько лет, эта информация может измениться, и ее следует воспринимать с долей скептицизма. Предыдущие отчеты говорили о том, что Blackwell – это архитектура следующего поколения от NVIDIA, которая должна прийти на смену Hopper и Ada Lovelace

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Согласно последним сообщениям, архитектура Blackwell дебютирует в 2024 году. Возможно, её анонсируют на конференции GTC 2024. В первое время чипы с Blackwell будут поставлять для серверного сегмента, а затем они должны появиться в картах GeForce.

Сообщается, что NVIDIA планирует использовать монолитный подход для серии GeForce RTX 5000 Blackwell. Считается, что такая стратегия имеет производственные преимущества, которые позволят компании выпускать продукты более современного уровня.

По данным RedGamingTech, в графических процессорах Blackwell будет переработана архитектура CUDA, внесены изменения в блоки SM и оптимизированы аппаратные блоки Ray/Path Tracing. Ожидается, что чипы Blackwell будут поддерживать память GDDR7, которая может обеспечить более высокую эффективность по сравнению с нынешней GDDR6X.

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Инсайдеры уверены, что видеокарты Blackwell обеспечат впечатляющее увеличение производительности: в два раза по сравнению с и без того мощными картами Ada Lovelace.