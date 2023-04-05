Activision борется с читерами креативно.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Activision представила новые инструменты для борьбы с мошенничеством в серии игр Call of Duty (мультиплеерный режим). Они созданы для обнаружения сторонних программ, которые предоставляют игрокам несправедливые преимущества. Эти программы могут уменьшать или устранять отдачу оружия и давать читерам другие возможности для победы.

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Обновление было протестировано и встроено в Modern Warfare II и Warzone 2.0. Игроки, подозреваемые в использовании читов, вначале получат плашку с предупреждением, прежде чем против них будут предприняты дальнейшие действия. Они могут включать дополнительное предупреждение, приостановку учетной записи или полный бан. Activision продолжит следить за эффективностью новых механик и обновлять свои системы предотвращения читов.

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Activision также разработала инструмент "Replay" для расследования потенциального плохого поведения во время матча, хотя пока неясно, будет ли эта функция доступна всем игрокам. Новые меры по борьбе с мошенничеством дополняют другие внутриигровые методы предотвращения читов, такие как маскировка (честные игроки получают полную невидимость на экранах читеров), обезвреживание (читеры теряют оружие и не могут его вернуть до конца матча) и щит (честные игроки получают дополнительную броню).