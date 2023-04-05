Компания Activision представила новые инструменты для борьбы с мошенничеством в серии игр Call of Duty (мультиплеерный режим). Они созданы для обнаружения сторонних программ, которые предоставляют игрокам несправедливые преимущества. Эти программы могут уменьшать или устранять отдачу оружия и давать читерам другие возможности для победы.
реклама
Обновление было протестировано и встроено в Modern Warfare II и Warzone 2.0. Игроки, подозреваемые в использовании читов, вначале получат плашку с предупреждением, прежде чем против них будут предприняты дальнейшие действия. Они могут включать дополнительное предупреждение, приостановку учетной записи или полный бан. Activision продолжит следить за эффективностью новых механик и обновлять свои системы предотвращения читов.
Activision также разработала инструмент "Replay" для расследования потенциального плохого поведения во время матча, хотя пока неясно, будет ли эта функция доступна всем игрокам. Новые меры по борьбе с мошенничеством дополняют другие внутриигровые методы предотвращения читов, такие как маскировка (честные игроки получают полную невидимость на экранах читеров), обезвреживание (читеры теряют оружие и не могут его вернуть до конца матча) и щит (честные игроки получают дополнительную броню).