Предстоящее обновление для Counter-Strike: Global Offensive, также известное как Counter-Strike 2, уже показало многообещающие результаты для компании Valve. Несмотря на то что обновление еще не было официально запущено, количество людей, открывающих кейсы со скинами в CS:GO, значительно увеличилось с момента анонса апдейта.
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В CS:GO действует уникальная система loot-box, когда игроки получают кейс со скинами в конце определённого количества матчей. Чтобы посмотреть скин, находящийся внутри, игроки должны заплатить Valve несколько долларов за ключ. Хотя содержимое кейсов рандомизировано и часто не стоит стоимости ключа, иногда попадаются и редкие предметы, которые можно продать за миллионы долларов на внутренней торговой площадке. Поскольку Valve обещает, что вся косметика будет перенесена в Counter-Strike 2, геймеры массово запасаются кейсами, готовясь к запуску игры.
Согласно данным CS:GO Case Tracker, в марте было открыто 39,5 млн кейсов, и Valve побила свой предыдущий рекорд в 27,7 млн, установленный в феврале. Предыдущий средний показатель составлял около 20 млн.
В настоящее время Counter-Strike 2 проходит ограниченное тестирование, в ходе которого Valve выбирает тех, кто может принять участие в игре