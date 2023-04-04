Пользователи возвращаются в CS:GO небывалыми темпами.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Предстоящее обновление для Counter-Strike: Global Offensive, также известное как Counter-Strike 2, уже показало многообещающие результаты для компании Valve. Несмотря на то что обновление еще не было официально запущено, количество людей, открывающих кейсы со скинами в CS:GO, значительно увеличилось с момента анонса апдейта.

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В CS:GO действует уникальная система loot-box, когда игроки получают кейс со скинами в конце определённого количества матчей. Чтобы посмотреть скин, находящийся внутри, игроки должны заплатить Valve несколько долларов за ключ. Хотя содержимое кейсов рандомизировано и часто не стоит стоимости ключа, иногда попадаются и редкие предметы, которые можно продать за миллионы долларов на внутренней торговой площадке. Поскольку Valve обещает, что вся косметика будет перенесена в Counter-Strike 2, геймеры массово запасаются кейсами, готовясь к запуску игры.

Согласно данным CS:GO Case Tracker, в марте было открыто 39,5 млн кейсов, и Valve побила свой предыдущий рекорд в 27,7 млн, установленный в феврале. Предыдущий средний показатель составлял около 20 млн.

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В настоящее время Counter-Strike 2 проходит ограниченное тестирование, в ходе которого Valve выбирает тех, кто может принять участие в игре