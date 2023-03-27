Спортивный автомобиль получил весьма необычную особенность.

Porsche Boxster 2025 – это спортивный автомобиль, который выделяется среди других машин благодаря наличию переднего и заднего багажного отделения, что обеспечивает дополнительный комфорт для его владельца. Недавние шпионские фотографии предстоящего Porsche Boxster 2025 показывают, что даже при переходе с бензина на электричество эта функция будет сохранена.

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Во время испытаний команда Carscoops запечатлела кадры, на которых водители-тестировщики Porsche извлекают сумки из переднего багажника нового электрического Boxster. Команда подтвердила, что задний багажник также присутствует. По словам источника, размер переднего багажника может варьироваться в зависимости от типа трансмиссии, которую выберет владелец. В то время как базовая модель Boxster может иметь один двигатель сзади с задним приводом, более дорогие модели будут оснащены двумя двигателями с полным приводом, что приведет к потенциально меньшему объему переднего багажника.

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Фотографы сумели запечатлеть изображение автомобиля с открытым люком для зарядки, расположенным на задней панели. Ранее было подтверждено, что Porsche собирается выпустить полностью новые электрические версии Boxster и Cayman в 2025 году.