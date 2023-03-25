Обновление выйдет уже этим летом.

Компания Valve наконец-то подтвердила выход Counter-Strike 2 после целого потока слухов и спекуляций. Игра, созданная на движке Source 2, уже некоторое время находится на стадии ограниченного тестирования. В новом обновлении, как сообщается, не будет много контента, но геймеры точно могут рассчитывать на улучшенное визуальное оформление, проработанные лобби и скины.

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Хотя Counter-Strike 2 не принесёт в существующую игру много новых дополнений, специалисты по сбору данных уже нашли в коде свидетельства появления нового оружия. Например, упоминаются медвежий капкан, огненная граната, срабатывающая от проволоки и "труба". Что это за "труба" – пока неясно: это может быть новое оружие ближнего боя или бомба в виде трубы.

В файлах игры также содержится упоминание о "мобильной версии", что привело к появлению теорий о том, что к выходу готовится также и мобильный порт Counter-Strike 2. Это было бы неудивительно, поскольку другие игры Valve, такие как Artifact и Dota Underlords, доступны на смартфонах.

Как и в случае со всеми утечками данных, нет никакой гарантии, что какие-либо из этих новых функций действительно будут выпущены. Очевидно одно: после выхода Counter-Strike 2 Valve активизирует выпуск нового контента.

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В настоящее время Counter-Strike 2 проходит бета-тест, и Valve выбирает, какие игроки будут допущены к участию. Бесплатное дополнение появится на ПК уже этим летом.