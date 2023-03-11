По слухам, будущая средне-бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 появится на рынке уже 13 апреля. По крайней мере, об этом нам сообщает пользователь с ником Hongxing2020 в Twitter. Данный прогноз полностью совпадает с предыдущими слухами об апрельском релизе очередного дополнения к семейству Ada Lovelace, которое было представлено в прошлом году.
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Ожидается, что GeForce RTX 4070 будет оснащена кристаллом AD104-250/251 с 5888 ядрами CUDA и 12Gb памяти GDDR6X с частотой 21 Гбит/с. Потребление GeForce RTX 4070 составит около 200W, что на 10% меньше по сравнению с TGP GeForce RTX 3070. Конфигурация ядер аналогична предшественнице, однако ядра поколения Ada должны обеспечить дополнительную производительность и более высокую эффективность в играх. По имеющимся данным, частота в стандартном режиме будет доходить до 1920 МГц, а в Boost – до 2475 МГц, что в суме даёт около 30 TFLOPs вычислительной мощности. Стоимость GeForce RTX 4070 составит около 600 долларов (на 100 долларов дороже GeForce RTX 3070).
Недавно стало известно, что NVIDIA начала расчищать старые запасы GeForce RTX 30 Founders Edition, что потенциально указывает на скорый релиз ещё одного представителя нового поколения.
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