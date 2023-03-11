Ожидается, что рекомендованная стоимость карты не превысит 600 долларов.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По слухам, будущая средне-бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 появится на рынке уже 13 апреля. По крайней мере, об этом нам сообщает пользователь с ником Hongxing2020 в Twitter. Данный прогноз полностью совпадает с предыдущими слухами об апрельском релизе очередного дополнения к семейству Ada Lovelace, которое было представлено в прошлом году.

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Ожидается, что GeForce RTX 4070 будет оснащена кристаллом AD104-250/251 с 5888 ядрами CUDA и 12Gb памяти GDDR6X с частотой 21 Гбит/с. Потребление GeForce RTX 4070 составит около 200W, что на 10% меньше по сравнению с TGP GeForce RTX 3070. Конфигурация ядер аналогична предшественнице, однако ядра поколения Ada должны обеспечить дополнительную производительность и более высокую эффективность в играх. По имеющимся данным, частота в стандартном режиме будет доходить до 1920 МГц, а в Boost – до 2475 МГц, что в суме даёт около 30 TFLOPs вычислительной мощности. Стоимость GeForce RTX 4070 составит около 600 долларов (на 100 долларов дороже GeForce RTX 3070).

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Недавно стало известно, что NVIDIA начала расчищать старые запасы GeForce RTX 30 Founders Edition, что потенциально указывает на скорый релиз ещё одного представителя нового поколения.

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