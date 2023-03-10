Возможно, они просто потеряли актуальность.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По сообщениям портала Videocardz, ни на американском, ни на французском сайте компании NVIDIA в настоящее время нет ни одной доступной карты GeForce RTX 3000 на складе, что вызвало вопросы о будущем эталонных моделей. Между прочим, это далеко не первый раз, когда NVIDIA убирает свои карты с официальных сайтов, но неизвестно, будет ли это постоянным изменением.

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Порталы NVIDIA в США и Франции, как утверждается, больше не предлагают GeForce RTX 3000 Founders Edition, включая как высококлассные модели GeForce RTX 3080+, так и средне-бюджетные GPU вроде GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 3060. Следует отметить, что американский магазин для выполнения заказов на эти карты теперь отсылает клиентов на ритейлера Best Buy, а не предлагает их напрямую.

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Это не первый раз, когда NVIDIA сталкивается с технической проблемой, из-за которой карты Founders Edition исчезают с официальной розницы. Более двух лет назад аналогичная ситуация произошла по вине технической ошибки, но тогда проблему быстро решили. Будет ли NVIDIA продолжать выпускать эталонные модели для GeForce RTX 3000, или загадочное исчезновение олицетворяет конец эпохи Ampere Founders Edition, пока что не ясно.

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