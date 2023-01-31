Релиз запланирован на первый квартал текущего года.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Не так давно компания GALAX случайно анонсировала видеокарту GeForce RTX 4070, первое появление которой ждали чуть попозже. Соответственно, если компания имеет изображения чипа, это означает, что он уже находится в лабораториях и, возможно, даже проходит тестирования. Аналогичные сведения и у инсайдера Мэтью Смита, утверждающего, что ускоритель уже получил окончательные тактовые частоты.

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По данным инсайдера, если в обычном режиме чип сможет работать с частотой в 1920 МГц, то в бусте она будет достигать 2475 МГц. По сравнению со старшей моделью – GeForce RTX 4070 Ti, это на 135 МГц ниже в Boost, и на 390 МГц ниже в обычном. Разогнанная Colorful GeForce RTX 4070 iGame Ultra White OC, по слухам, получит частоты на уровне 2505 МГц.

Вместе с этим Мэтью Смит подтвердил и недавнюю информацию о предполагаемой GeForce RTX 4090 Ti: чип должен получить 48Gb памяти GDDR6X – ровно на 24Gb больше, чем у GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 4060 Ti:



4352 ядра

8Gb GDDR6

128-битная шина

TGP 160W

Релиз в первом квартале 2023 г.

GeForce RTX 4070:



5888 ядер

1920/2475 МГц

29 TFLOPs

12Gb GDDR6X

192-битная шина

TGP 200W

Релиз в первом квартале 2023 г.

GeForce RTX 4070 Ti (уже вышла)



7680 ядер

2310/2610 МГц

40 TFLOPs

12Gb GDDR6X

192-битнвя шина

TGP 285W

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В первом квартале этого года также ожидается релиз мобильных версий Ada Lovelace: RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090.

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