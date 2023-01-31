Не так давно компания GALAX случайно анонсировала видеокарту GeForce RTX 4070, первое появление которой ждали чуть попозже. Соответственно, если компания имеет изображения чипа, это означает, что он уже находится в лабораториях и, возможно, даже проходит тестирования. Аналогичные сведения и у инсайдера Мэтью Смита, утверждающего, что ускоритель уже получил окончательные тактовые частоты.
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По данным инсайдера, если в обычном режиме чип сможет работать с частотой в 1920 МГц, то в бусте она будет достигать 2475 МГц. По сравнению со старшей моделью – GeForce RTX 4070 Ti, это на 135 МГц ниже в Boost, и на 390 МГц ниже в обычном. Разогнанная Colorful GeForce RTX 4070 iGame Ultra White OC, по слухам, получит частоты на уровне 2505 МГц.
Вместе с этим Мэтью Смит подтвердил и недавнюю информацию о предполагаемой GeForce RTX 4090 Ti: чип должен получить 48Gb памяти GDDR6X – ровно на 24Gb больше, чем у GeForce RTX 4090.
GeForce RTX 4060 Ti:
- 4352 ядра
- 8Gb GDDR6
- 128-битная шина
- TGP 160W
- Релиз в первом квартале 2023 г.
GeForce RTX 4070:
- 5888 ядер
- 1920/2475 МГц
- 29 TFLOPs
- 12Gb GDDR6X
- 192-битная шина
- TGP 200W
- Релиз в первом квартале 2023 г.
GeForce RTX 4070 Ti (уже вышла)
- 7680 ядер
- 2310/2610 МГц
- 40 TFLOPs
- 12Gb GDDR6X
- 192-битнвя шина
- TGP 285W
В первом квартале этого года также ожидается релиз мобильных версий Ada Lovelace: RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090.
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