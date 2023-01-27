Карта ориентирована в основном на китайский рынок.

До сегодняшнего дня китайская компания MAXSUN выпустила на рынок лишь одну кастомную видеокарту нового поколения Ada Lovelace – GeForce RTX 4080 iCraft, которую сложно не запомнить благодаря яркому и красивому дизайну. Похоже, пришло время для ещё одной карты: на этот раз компания представила свой вариант средне-бюджетной GeForce RTX 4070 iCraft, выполненный в белом цвете в стилистике аниме. Обе карты довольно похожи, т.к. они используют одинаковый дизайн вентиляторов.

реклама

Сообщается, что MAXSUN GeForce RTX 4070 iCraft оснащена кристаллом AD104 с 7680 ядрами CUDA и заводским разгоном от производителя. Тактовая частота установлена на уровне 2685 МГц, а максимальное потребление повышено до 300W. Несмотря на то, что данная частота не является низкой, есть и более быстрые модели (вплоть до 2790 МГц).

GeForce RTX 4070 iCraft получила продвинутую систему охлаждения под названием M-Flow и подсветку Skylight RGB (переключатель находится сбоку корпуса).

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Важно отметить, что карта не ориентирована на западный рынок: её основные пути поставок – это Китай и азиатские страны, где дизайн в стиле аниме высоко ценится геймерами. Чип будет широко доступен в Малайзии и Японии. Со временем его должны завести и в Европу, но стоить он будет немного дороже из-за затрат на транспортировку. Насколько известно, с европейскими ритейлерами MAXSUN напрямую сотрудничать пока не желает.

Источник.