До сегодняшнего дня китайская компания MAXSUN выпустила на рынок лишь одну кастомную видеокарту нового поколения Ada Lovelace – GeForce RTX 4080 iCraft, которую сложно не запомнить благодаря яркому и красивому дизайну. Похоже, пришло время для ещё одной карты: на этот раз компания представила свой вариант средне-бюджетной GeForce RTX 4070 iCraft, выполненный в белом цвете в стилистике аниме. Обе карты довольно похожи, т.к. они используют одинаковый дизайн вентиляторов.
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Сообщается, что MAXSUN GeForce RTX 4070 iCraft оснащена кристаллом AD104 с 7680 ядрами CUDA и заводским разгоном от производителя. Тактовая частота установлена на уровне 2685 МГц, а максимальное потребление повышено до 300W. Несмотря на то, что данная частота не является низкой, есть и более быстрые модели (вплоть до 2790 МГц).
GeForce RTX 4070 iCraft получила продвинутую систему охлаждения под названием M-Flow и подсветку Skylight RGB (переключатель находится сбоку корпуса).
Важно отметить, что карта не ориентирована на западный рынок: её основные пути поставок – это Китай и азиатские страны, где дизайн в стиле аниме высоко ценится геймерами. Чип будет широко доступен в Малайзии и Японии. Со временем его должны завести и в Европу, но стоить он будет немного дороже из-за затрат на транспортировку. Насколько известно, с европейскими ритейлерами MAXSUN напрямую сотрудничать пока не желает.
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