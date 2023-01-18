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GALAX вновь случайно показала, как будет выглядеть их модель RTX 4070
Ранее такое уже случалось: с RTX 4070 Ti.
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С недавних пор компания GALAX начала делать подозрительные ошибки: вначале раньше времени была опубликована коробка GeForce RTX 4050, которую случайно обнаружили во время одного из мероприятий по релизу архитектуры Ada Lovelace. Чуть позже компания якобы случайно показала, как будет выглядеть система охлаждения GALAX GeForce RTX 4090 Ti HOF (классический разноцветный дизайн GALAX, три кулера, огромный размер).

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Сегодня удалось обнаружить, что GALAX, опять же случайно, вместе с коробкой от GeForce RTX 4070 Ti, анонсированной 3 января, показала коробку не анонсированной до сих пор GeForce RTX 4070 – младшей версии популярной средне-бюджетной карты.

По данным западных изданий, скорее всего на изображении модель EX Gamer White или её альтернатива –SG White. Удостовериться точно мы пока что не можем. Учитывая, что обе карты будут похожи как по характеристикам (одинаковая конфигурация графического процессора и памяти), так и по дизайну, можно смело предположить, что перед нами настоящая GeForce RTX 4070.

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Инсайдеры утверждают, что GeForce RTX 4070 получит 5888 ядер CUDA, 12Gb памяти GDDR6X, 192-битную шину и потребление в районе 250W. В отличие от более дорогих моделей, GeForce RTX 4070 будет в несколько раз компактнее. Стоить устройство будет тоже не так много: от 600 до 650 долларов.
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