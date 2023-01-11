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RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
Инсайдеры работают, не покладая рук.
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Только сегодня мы писали, что в связи с выходом новых видеокарт GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 в крупных магазинах США начали пропадать старые: GeForce RTX 3080, RTX 3090 и GeForce RTX 3090 Ti. Они раскуплены, по крайней мере, у BestBuy, Microcenter и BHPhotoVideo. Тем временем к массовому производству готовятся GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070. Несколько недавних инсайдов от известных источников как раз посвящены последнему чипу.

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Несмотря на то, что даты анонса GeForce RTX 4070 пока что нет, мы уже знаем о карте достаточно. Во-первых, она получит печатную плату PG141-SKU336/337, 5888 ядер CUDA и 12Gb видеопамяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, а во-вторых, будет работать со скромным потреблением в 250W.

Судя по данным инсайдера RedGamingTech, который поделился несколькими фотографиями коробки будущей GeForce RTX 4070, чип по размерам будет 112 мм в ширину (о длине ничего не сказано). Кроме того, коробка для референсной Founders Edition будет иметь классический для поколения Ada Lovelace дизайн. Подтверждён также разъём питания ускорителя – 12-контактный PCIe Gen 5. 

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Ожидается, что стоить GeForce RTX 4070 будет примерно от 600 до 700 долларов. Ещё более младшая версия – GeForce RTX 4060 Ti, не затянет даже 600 долларов. kopite7kimi утверждает, что последний чип получит тот же радиатор, меньшую мощность и лучшие тепловые параметры.
Источник.

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#nvidia #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 4070
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