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Wccftech: RTX 4070 и RTX 4060 Ti уже на подходе
Скоро будут представлены бюджетные чипы Ada Lovelace.
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10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

На данный момент NVIDIA выпустила на рынок три топовые видеокарты поколения Ada Lovelace:

  • GeForce RTX 4090 – $1 599
  • GeForce RTX 4080 – $1 199
  • GeForce RTX 4070 Ti – $799

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По данным издания Wccftech, компания готовит к серийному производству ещё два новых графических ускорителя, на этот раз из бюджетного сегмента. Речь идёт о GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070. Оба будут основаны на том же кристалле, что и GeForce RTX 4070 Ti – урезанном AD104.

Утверждается, что сегодня чипы имеют кодовые имена AD104-250 и AD104-251. Первой модели достанется печатная плата PG14 SKU 343, а второй – PG141 SKU 345. Обе карты получат одинаковый показатель TGP: на уровне 200W.

  • AD104-250: массовое производство в середине февраля, релиз летом 2023 г.
  • AD104-251: массовое производство в середине марта, релиз летом 2023 г.

Если по характеристикам GeForce RTX 4070 ещё кое-что известно (12Gb видеопамяти GDDR6X, 5888 ядер, 46 SM и 21 Гбит/с), то спецификации GeForce RTX 4060 Ti остаются полной загадкой даже для инсайдеров.

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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Возможно, после снятия с производства GeForce RTX 4080 12Gb и переименования её в GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA изменила остальным видеокартам ключевые характеристики, поэтому старые и новые данные могут не совпадать.
Источник.

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#nvidia #видеокарты #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 4070 #rtx 4060 ti
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