На данный момент NVIDIA выпустила на рынок три топовые видеокарты поколения Ada Lovelace:
- GeForce RTX 4090 – $1 599
- GeForce RTX 4080 – $1 199
- GeForce RTX 4070 Ti – $799
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По данным издания Wccftech, компания готовит к серийному производству ещё два новых графических ускорителя, на этот раз из бюджетного сегмента. Речь идёт о GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070. Оба будут основаны на том же кристалле, что и GeForce RTX 4070 Ti – урезанном AD104.
Утверждается, что сегодня чипы имеют кодовые имена AD104-250 и AD104-251. Первой модели достанется печатная плата PG14 SKU 343, а второй – PG141 SKU 345. Обе карты получат одинаковый показатель TGP: на уровне 200W.
- AD104-250: массовое производство в середине февраля, релиз летом 2023 г.
- AD104-251: массовое производство в середине марта, релиз летом 2023 г.
Если по характеристикам GeForce RTX 4070 ещё кое-что известно (12Gb видеопамяти GDDR6X, 5888 ядер, 46 SM и 21 Гбит/с), то спецификации GeForce RTX 4060 Ti остаются полной загадкой даже для инсайдеров.
Возможно, после снятия с производства GeForce RTX 4080 12Gb и переименования её в GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA изменила остальным видеокартам ключевые характеристики, поэтому старые и новые данные могут не совпадать.
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