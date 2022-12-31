Вся Европа, а в особенности Британия, как известно, сейчас переживает далеко не лучшие времена: в связи с подорожанием энергоресурсов, разрывом некоторых важных торговых связей и кризисом, возникшем на этом фоне, коммунальные платёжки граждан качественно возросли. Возникла даже необходимость поиска нового источника для отопления жилых домов. В этот момент внимание обратили на многочисленные дата-центры.
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Во время работы дата-центры выделяют огромное количество тепла, называемого остаточным, которому ранее никак не могли найти применение. Проекты по использованию израсходованной энергии от них для отопления офисных зданий и жилых домов начали появляться ещё до 2020 г., однако тогда в них не было никакой необходимости. Сейчас ситуация изменилась: за короткий период энергетического кризиса Европа и Британия с помощью корпораций Google, Apple и Microsoft смогли реализовать проекты по отоплению домов остаточной энергией ЦОД (центров обработки данных).
По данным экспертов, самые эффективные проекты сейчас расположены в Дании, Финляндии, Германии, Нидерландах, Италии и нескольких других странах. Определённые страны уже разрешили компаниям, владеющим большими ЦОД, легально использовать остаточное тепло для потребностей людей. Там же государство предоставляет таким компаниям всяческие льготы и материально поддерживает их бизнес.