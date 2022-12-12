Исключительно для самообороны.

Японский канал NHK, ссылаясь на источники в правительстве, сообщил, что до 2026 г. Япония собирается разместить на острове Хоккайдо несколько специальных подразделений, оснащённых гиперзвуковыми ракетами. Хоккайдо – самый северный остров архипелага, и от него до границы с Россией – не больше 43 км: от Сахалина его отделяет лишь пролив Лаперуза. Дополнительное подразделение сухопутных войск будет оборудовано где-то в юго-западном регионе Кюсю.

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Учитывая тот факт, что на данный момент гиперзвуковое оружие Японии не имеет высокой дальности (не более 100 км), в течение следующих нескольких лет оно будет модернизировано. Основная цель модернизации заключается в том, чтобы позволить ракетам лететь быстрее и дальше, чем сейчас.

Некоторое время назад, напомним, стало известно, что Япония закупает у США оружие, которое в перспективе потенциально может использоваться против России. На вопросы о причинах закупок в японском правительстве ответили коротко: "в целях безопасности государства".

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Стоит отметить, что, по международным оценкам, Япония в списке стран по военной мощи находится на пятом месте, уступая лишь Индии, Китаю, России и США. На текущий момент армия Японии состоит из сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил самообороны.