Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Япония собирается разместить гиперзвуковое оружие в 40 км от границы с Россией
Исключительно для самообороны.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Японский канал NHK, ссылаясь на источники в правительстве, сообщил, что до 2026 г. Япония собирается разместить на острове Хоккайдо несколько специальных подразделений, оснащённых гиперзвуковыми ракетами. Хоккайдо – самый северный остров архипелага, и от него до границы с Россией – не больше 43 км: от Сахалина его отделяет лишь пролив Лаперуза. Дополнительное подразделение сухопутных войск будет оборудовано где-то в юго-западном регионе Кюсю.

реклама

Учитывая тот факт, что на данный момент гиперзвуковое оружие Японии не имеет высокой дальности (не более 100 км), в течение следующих нескольких лет оно будет модернизировано. Основная цель модернизации заключается в том, чтобы позволить ракетам лететь быстрее и дальше, чем сейчас.

Некоторое время назад, напомним, стало известно, что Япония закупает у США оружие, которое в перспективе потенциально может использоваться против России. На вопросы о причинах закупок в японском правительстве ответили коротко: "в целях безопасности государства".

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что, по международным оценкам, Япония в списке стран по военной мощи находится на пятом месте, уступая лишь Индии, Китаю, России и США. На текущий момент армия Японии состоит из сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил самообороны.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#япония #гиперзвуковое оружие
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам
В Японии протестируют оригинальный метод добычи электричества из снега
В Японии научились добывать электричество из снега
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
38
Олаф Шольц заинтересован в появлении в Германии новых предприятий по выпуску чипов
13
Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступили на вооружение в Красноярском крае
5
Европа собирается запретить продавать в Россию ноутбуки и жёсткие диски
139
Илон Маск отказался оплачивать чартерные перелёты бывших руководителей Twitter
18
Илон Маск в очередной раз предрёк производителю электромобилей Lucid скорое банкротство
10
Отечественные аналоги средств личной гигиены и оружия могут заменить зарубежные товары
3
Компания Activision подала в суд на Калифорнию
+
Генсек НАТО выразил опасения о возможности прямого столкновения альянса с Россией
33
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
50
В сети появились игровые тесты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX
26
В России дефицит ксенона - спутники проекта Сфера с элетроракетными двигателями нечем заправлять
14
GIGABYTE готовит к релизу Radeon RX 7900 XTX в исполнениях Aorus Elite и Gaming OC
37
Мыться и бриться станет дороже — власти вводят 35% налог на средства личной гигиены и другие
53
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
5
Российские чиновники переходят на Биткоины – взятки всё чаще дают с помощью криптовалют
+
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
31
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 6900 XT – стоит ли экономить 25 000р покупая видеокарту AMD
15
США не будут запрещать Украине наносить удары по территории России
19
RTX 4080 начала дешеветь ниже РРЦ в Британии
2

Популярные статьи

Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
123
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
53
Что такое СИБЗ, чем бронежилет отличается от плитника, или не все бронеплиты одинаково полезны
107
Обзор Tecno Spark 9 Pro Sport Edition – недорогой смартфон с уникальным дизайном и Full HD+ экраном
+
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
36
Asterigos: Curse of the Stars: краткий обзор
6
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
17
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
7
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
+
Мои впечатления от игры Minecraft: Story Mode Season Two. Эпизод 5 - Выше и дальше
2

Сейчас обсуждают

Александр Новиков
04:38
Уже нет доверия к сериям 3060, так что пусть и не пытаются исправлять это фуфло.
В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
Вадим Чечёткин
04:28
Я и не знал, что у Джима Керри шесть пальцев на руке.
Покупаем видеокарту для бедного геймера – сколько стоит билет в Мир танков и Контр-Страйк
ахахаxа
04:20
это ниггеры,черножопые по нормальному называются везде
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
Эовейн Триада
04:19
Здорово!
Ноутбуки HP Omen 17 следующего поколения получат видеокарту GeForce RTX 4090 16 ГБ
ахахаxа
04:16
ты в нищете невозьмёшь уже ничего на украине
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
Бобис Верум
04:15
Предположим раскашелились мы на видяху за 140 тысяч. Приносит она по 1000 в месяц, окупит себя через год и пару месяцев, к тому времени сложность алгоритмов возрастёт в несколько раз. Профит 100 рубле...
Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
Андрей Тарр
04:14
Какой проамериканский бред. Кто сказал, что только "тот кто нападает" ? Это нигде не сказано, тем более неоднократно войны объявлялись в ответ на вторжение или просто пересечение границ, в том числе "...
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
ахахаxа
04:13
пиндосам рабство надо возвращать
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
ахахаxа
04:12
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
ахахаxа
04:10
пора пиндосам рабство из негров возвращать,а то бананы сеять некому будет
Япония собирается разместить гиперзвуковое оружие в 40 км от границы с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем