За карту просят уже на 100 фунтов меньше.

Как стало известно несколько дней назад, спрос на новую видеокарту GeForce RTX 4080 оказался настолько низким, что в NVIDIA уже начинают размышлять над снижением официальных цен. Тем временем топовый ускоритель AMD Radeon RX 7900 смог обогнать чип "зелёной команды" в бенчмарках, что в очередной раз заставляет задуматься о рациональности покупки Ada Lovelace за 1 200 долларов, когда RDNA3 показывает даже лучшие результаты всего за 899 долларов. Таким образом, в ближайшее время, вероятно, между компаниями начнется борьба за титул лучшей видеокарты по соотношению цена/производительность.

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Первые шаги в сторону падения стоимости RTX 4080 были предприняты ещё позавчера: в британском магазине ритейлер в рамках "Хрустящей сделки" продает Palit NVIDIA GeForce RTX 4080 GAMEROCK за 1 099 фунтов (1 239 долларов) вместо 1 199 фунтов (1 350 долларов). Утверждается, что данная модель представляет собой стандартную карту Palit, но с дополнительной подсветкой и без встроенного разгона (OC). Во всем остальном она полностью идентична с другими чипами.

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По некоторым данным от неподтвержденных источников, NVIDIA собирается опустить РРЦ RTX 4080 в день выхода RX 7900 XT и RX 7900 XTX, однако насколько дешевле станет карта, будет зависеть только от ценовой политики AMD. Если "красные" чипы выйдут доступными массовому покупателю, NVIDIA придется "принять вызов".

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