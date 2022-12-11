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Kachka За пост начислено вознаграждение
RTX 4080 начала дешеветь ниже РРЦ в Британии
За карту просят уже на 100 фунтов меньше.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Как стало известно несколько дней назад, спрос на новую видеокарту GeForce RTX 4080 оказался настолько низким, что в NVIDIA уже начинают размышлять над снижением официальных цен. Тем временем топовый ускоритель AMD Radeon RX 7900 смог обогнать чип "зелёной команды" в бенчмарках, что в очередной раз заставляет задуматься о рациональности покупки Ada Lovelace за 1 200 долларов, когда RDNA3 показывает даже лучшие результаты всего за 899 долларов. Таким образом, в ближайшее время, вероятно, между компаниями начнется борьба за титул лучшей видеокарты по соотношению цена/производительность.

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Первые шаги в сторону падения стоимости RTX 4080 были предприняты ещё позавчера: в британском магазине ритейлер в рамках "Хрустящей сделки" продает Palit NVIDIA GeForce RTX 4080 GAMEROCK за 1 099 фунтов (1 239 долларов) вместо 1 199 фунтов (1 350 долларов). Утверждается, что данная модель представляет собой стандартную карту Palit, но с дополнительной подсветкой и без встроенного разгона (OC). Во всем остальном она полностью идентична с другими чипами.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По некоторым данным от неподтвержденных источников, NVIDIA собирается опустить РРЦ RTX 4080 в день выхода RX 7900 XT и RX 7900 XTX, однако насколько дешевле станет карта, будет зависеть только от ценовой политики AMD. Если "красные" чипы выйдут доступными массовому покупателю, NVIDIA придется "принять вызов".
Источник.

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#nvidia #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4080
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