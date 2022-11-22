Запасы RTX 4080 продолжают пылиться на складах.

Спустя пару дней после выхода видеокарты GeForce RTX 4080 эксперты сразу заявили, что релиз провалился. Несмотря на ожидания со стороны NVIDIA, карта оказалась и близко не такой привлекательной для покупателей, как того бы хотелось компании. Об этом свидетельствует в частности тот факт, что в отличие от RTX 4090, которую и до сих пор раскупают в магазинах мгновенно, огромные запасы RTX 4080 сейчас собирают пыль на складах.

реклама

По данным западных источников, розничные продавцы заранее заказали много RTX 4080, ориентируясь на огромный спрос на RTX 4090, после чего столкнулись с тем, что данные видеокарты почти никому не нужны из-за завышенной стоимости.

Как утверждает YouTube-блогер Bitwit, за $1 200 (рекомендованная розничная цена RTX 4080) он смог собрать себе полноценный игровой ПК на базе графики Radeon, тогда как NVIDIA смогла предоставить ему лишь одну видеокарту и чуть больше производительности. Комплектующие ниже:

Процессор – Ryzen 5 5600X

Материнская плата – MSI B550-A Pro

Оперативная память – 32Gb G.Skill DDR4-3600

Видеокарта – ASUS TUF Radeon RX 6800 XT

SSD – 1Tb TeamGroup MS30 M.2

Блок питания – EVGA 600BQ

Корпус – Phanteks Eclipse P300A

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Если сэкономить на других деталях, в системе можно даже заменить Radeon RX 6800 XT на более мощную Radeon RX 6900 XT, которая на Amazon сейчас стоит порядка $669.

Источник.