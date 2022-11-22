Спустя пару дней после выхода видеокарты GeForce RTX 4080 эксперты сразу заявили, что релиз провалился. Несмотря на ожидания со стороны NVIDIA, карта оказалась и близко не такой привлекательной для покупателей, как того бы хотелось компании. Об этом свидетельствует в частности тот факт, что в отличие от RTX 4090, которую и до сих пор раскупают в магазинах мгновенно, огромные запасы RTX 4080 сейчас собирают пыль на складах.
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По данным западных источников, розничные продавцы заранее заказали много RTX 4080, ориентируясь на огромный спрос на RTX 4090, после чего столкнулись с тем, что данные видеокарты почти никому не нужны из-за завышенной стоимости.
Как утверждает YouTube-блогер Bitwit, за $1 200 (рекомендованная розничная цена RTX 4080) он смог собрать себе полноценный игровой ПК на базе графики Radeon, тогда как NVIDIA смогла предоставить ему лишь одну видеокарту и чуть больше производительности. Комплектующие ниже:
- Процессор – Ryzen 5 5600X
- Материнская плата – MSI B550-A Pro
- Оперативная память – 32Gb G.Skill DDR4-3600
- Видеокарта – ASUS TUF Radeon RX 6800 XT
- SSD – 1Tb TeamGroup MS30 M.2
- Блок питания – EVGA 600BQ
- Корпус – Phanteks Eclipse P300A
Если сэкономить на других деталях, в системе можно даже заменить Radeon RX 6800 XT на более мощную Radeon RX 6900 XT, которая на Amazon сейчас стоит порядка $669.
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