Как сообщают СМИ, тайваньская компания ASUS решила постепенно возвращаться на российский рынок: недавно она подала в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сразу две заявки, связанные с реализацией видеокарт.
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Утверждается, что завоз товаров в зону свободной торговли ЕАЭС, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан, позволит компании ASUS свободно продавать видеокарты в любую из стран, а они, в свою очередь, смогут беспрепятственно обмениваться товарами, не нарушая при этом никаких санкций. Таким образом видеокарты, скорее всего, вначале пойдут в Казахстан, т.к. в номерах нотификаций на регистрацию указан именно префикс KZ, а уже дальше будут по параллельному импорту идти в Россию.
Первая заявка включает видеокарты, которые уже были на российском рынке: графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 3000 устаревшего поколения Ampere. Вторая заявка более интересна: в ней упомянуты новые модели ASUS Radeon RX 7900 XT поколения RDNA3, представленные ранее в этом месяце.
Тем не менее стоит отметить, что ничего не говорится о флагманской ASUS Radeon RX 7900 XTX. Вероятно, заявку на неё компания подаст чуть позже.
Срок окончания партнёрских соглашений ASUS с ЕАЭС истекает в 2027 году.