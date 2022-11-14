По словам эксперта, это направление сегодня находится в приоритете.

Все мы, наверное, помним эффектные сцены с Железным человеком из фильмов Marvel, когда герой Роберта Дауни младшего одевал костюм с использованием технологий, которые опережали технологии Земли на несколько десятков лет вперёд. Похожей разработкой, по словам замгендиректора предприятия по производству средств бронезащиты "Армоком" Олега Фаустова, сейчас занимаются передовые российские инженеры.

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В беседе с журналистами РИА Новости эксперт заявил, что первоначальным этапом для создания полноценного костюма, как у Железного человека, является разработка специального устойчивого экзоскелета, на который будет полагаться опора конструкций. Когда прототип будет готов, можно будет переходить к созданию непосредственно самого "скафандра" для одного человека. Естественно, управлять всеми действиями "пилот" будет сам, находясь внутри бронированного костюма.

Как отмечает Фаустов, машины и роботы в будущем станут основными средствами ведения военных действий, однако роль человека никуда не денется: люди в бронированных костюмах будут занимать определённые стратегически-важные рубежи, но чтобы это стало реальностью, костюм для военных должен быть максимально защищён как минимум от всех видов стрелкового оружия.

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Сам Фаустов не скрывает, что данное направление является приоритетным у всех мировых держав, поэтому не исключено, что первые образцы будут представлены в ближайшие пять лет.

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