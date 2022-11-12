30 сентября Украина официально подала заявку на вступление в Североатлантической альянс, о чём объявил президент Владимир Зеленский. Несмотря на предубеждения, процесс вступления в НАТО – долгий и трудный для любой страны. Во-первых, чтобы страну приняли в НАТО, ей нужно получить согласие всех остальных участниц, что само по себе осуществить трудно. Во-вторых, если страну принимают в состав НАТО, ей необходимо в кратчайшие сроки провести серьёзные правовые, экономические и антикоррупционные реформы. Наконец, в-третьих, в составе альянса государство обязано платить свой ежегодный внос в его развитие и функционирование.
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Сегодня заявку на вступление Украины в НАТО официально поддержали представители Польши и Греции, назвав это желание разумным и объяснимым. Журнал Politico сообщает, что ранее вступление Украины в альянс поддержал лично глава Минобороны США Ллойд Остин. Тем не менее, чтобы заявку начали обрабатывать, Украине осталось как минимум 27 таких же заявлений со стороны глав МИД других стран.
Напомним, недавно возможность вступления Украины в НАТО оценил замглавы МИД РФ Александр Грушко, заявив, что каких-либо обходных путей для этого не существует: если Украина решит стоять на своём, ей придётся пройти все этапы от начала и до конца.
Отмечалось также, что Швецию и Финляндию приняли так быстро, потому что они уже несколько лет назад интегрировались в систему Североатлантического альянса.
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