Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Стремление Украины вступить в НАТО поддержали сразу несколько стран
Как минимум три государства эту идею поддержали.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

30 сентября Украина официально подала заявку на вступление в Североатлантической альянс, о чём объявил президент Владимир Зеленский. Несмотря на предубеждения, процесс вступления в НАТО – долгий и трудный для любой страны. Во-первых, чтобы страну приняли в НАТО, ей нужно получить согласие всех остальных участниц, что само по себе осуществить трудно. Во-вторых, если страну принимают в состав НАТО, ей необходимо в кратчайшие сроки провести серьёзные правовые, экономические и антикоррупционные реформы. Наконец, в-третьих, в составе альянса государство обязано платить свой ежегодный внос в его развитие и функционирование.

реклама

Сегодня заявку на вступление Украины в НАТО официально поддержали представители Польши и Греции, назвав это желание разумным и объяснимым. Журнал Politico сообщает, что ранее вступление Украины в альянс поддержал лично глава Минобороны США Ллойд Остин. Тем не менее, чтобы заявку начали обрабатывать, Украине осталось как минимум 27 таких же заявлений со стороны глав МИД других стран.

Напомним, недавно возможность вступления Украины в НАТО оценил замглавы МИД РФ Александр Грушко, заявив, что каких-либо обходных путей для этого не существует: если Украина решит стоять на своём, ей придётся пройти все этапы от начала и до конца.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Отмечалось также, что Швецию и Финляндию приняли так быстро, потому что они уже несколько лет назад интегрировались в систему Североатлантического альянса.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #нато
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский опровергает свой отказ от переговоров с Российской Федерацией
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
88
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
32
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
75
Пираты взломали новую игру God of War Ragnarok
6
Предварительный список из 87 смартфонов Xiaomi, претендующих на прошивку MIUI 14 на Android 13
+
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
18
Игровая видеокарта Moore Threads MTT S80 получит преимущество перед NVIDIA, AMD, Intel — PCIe 5.0
7
Можно ли купить игровую видеокарту на сдачу от шаурмы – 5 игровых моделей для очень бедных геймеров
21
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
22
Флагманы AMD сильно подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6800 в 3 раза дешевле GeForce RTX 4090
2
Военные США разрабатывают беспилотные технологии для распространения зараженных насекомых
3
Кому нужен кулер с системой жидкостного охлаждения и какую модель выбрать для недорогой сборки
+
Китай показал межконтинентальный БПЛА с дальностью полёта 10 тыс. км и автономностью 40 ч
1
Россиянина приговорили к трём годам ограничения свободы за использование мессенджера с шифрованием
14
Asus выпустила новые белые RTX 3060 и RTX 3060 Ti
12
Минобороны РФ завершает создание спутниковой системы космической разведки "Лиана"
2
Биткоин упал до 16 500 долларов - «Индекс страха и жадности» приближается к паническому
14
Английские инженеры создали первый прототип действующего лазерного оружия с высокой дальностью
2
Иран сообщил о создании собственной гиперзвуковой баллистической ракеты
5
Названа очередная гипотеза, касающаяся причин оплавления разъемов RTX 4090
10

Популярные статьи

В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
23
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
6
Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
7
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
327
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
93
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
10
Крах FTX обрушил весь рынок криптовалют - из-за чего этого произошло
2
Как чувствует себя Windows 10 после двух лет работы на ПК неопытного пользователя
23
Мои впечатления от игры Chasing Dead
7
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
8

Сейчас обсуждают

VK239
02:43
все скучают по игре от Виталика )
Энтузиасты установили 7 RTX 4090 в один ПК – для этого понадобились 4 блока питания на 1600 Вт
3000kyky Sakh
02:34
Переговорами с кем? С теми, кто ничего не решает и выполняет указки Москвы или с их хозяевами? Вы хотели легитимизировать ставленников Москвы переговорами и вывести их на международную арену, как за...
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
oleg67oleg
02:30
если только на тех орбитах из которых глаза вылазят когда в сартире тужишся ...
Через три года Роскосмос пообещал запустить больше 100 спутников "Марафон IoT"
RustamS
02:19
уже ничем не интересен 😅
Чем интересен российский дрон-камикадзе Ланцет-3 – преимущества и недостатки по сравнению с Герань-3
Walter Sullivan
02:09
Я свой 9900k брал за 30тыс 1.5г назад а тут за i5
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
3000kyky Sakh
02:09
Весь уровень интеллекта в этом вашем сообщении. Оставайтесь при своем мнении.
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
Михалыч
02:08
Иди на ху й , где твоë место.
В Assassin's Creed, Fallout и The Sims обнаружили ЛГБТ-пропаганду
Михалыч
02:05
Вспышка справа, вспышка слева.
Стремление Украины вступить в НАТО поддержали сразу несколько стран
Житель Эрэфистана
02:04
Спасайтесь из РФии кто может, пока не поздно. Глобалисты сделают всё возможное, чтобы в ближайшие годы погибло миллионы россиян.
Стремление Украины вступить в НАТО поддержали сразу несколько стран
Артём Николаев
02:03
А чо, православные братья уже не братья?
Стремление Украины вступить в НАТО поддержали сразу несколько стран
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем