Вчера стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут 45 танков T-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и более тысячи дронов Phoenix Ghost

Пару дней назад мы писали, что пресс-служба Пентагона официально подтвердила передачу Украине восьми зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из Норвегии. Напомним, ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) способен поражать воздушны цели на малых и средних дистанциях, а также работать в любых погодных условиях за счёт современного оборудования. В основном ориентирован для уничтожения БПЛА, крылатых ракет, вертолётов и самолётов.

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Как отмечает сегодня помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, в ближайшее время комплексы NASAMS будут доставлены в Украину. Сейчас они находятся в цепочке поставок, а значит, где-то на полпути.

Чтобы ЗРК могли использовать украинские военные, Норвегия взяла на себя обязанность их подготовки и обучения, что сейчас и происходит. По ускоренным курсам овладеть NASAMS украинские военные смогут в ближайшую неделю.

Кроме прочего, глава Минобороны США Ллойд Остин заявлял, что вместе с NASAMS Украина также может рассчитывать на поставки систем для борьбы с беспилотниками VAMPIRE, однако о них пока что никаких новостей нет.

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Вчера стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут 45 танков T-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и более тысячи дронов Phoenix Ghost.

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