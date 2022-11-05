Пару дней назад мы писали, что пресс-служба Пентагона официально подтвердила передачу Украине восьми зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из Норвегии. Напомним, ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) способен поражать воздушны цели на малых и средних дистанциях, а также работать в любых погодных условиях за счёт современного оборудования. В основном ориентирован для уничтожения БПЛА, крылатых ракет, вертолётов и самолётов.
реклама
Как отмечает сегодня помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, в ближайшее время комплексы NASAMS будут доставлены в Украину. Сейчас они находятся в цепочке поставок, а значит, где-то на полпути.
Чтобы ЗРК могли использовать украинские военные, Норвегия взяла на себя обязанность их подготовки и обучения, что сейчас и происходит. По ускоренным курсам овладеть NASAMS украинские военные смогут в ближайшую неделю.
Кроме прочего, глава Минобороны США Ллойд Остин заявлял, что вместе с NASAMS Украина также может рассчитывать на поставки систем для борьбы с беспилотниками VAMPIRE, однако о них пока что никаких новостей нет.
Вчера стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут 45 танков T-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и более тысячи дронов Phoenix Ghost.
Источник.