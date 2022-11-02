Как утверждает пресс-служба Пентагона, процесс обучения украинских военных использованию систем ПВО NASAMS практически подошёл к концу. Это означает, что как только для этого откроется первая же возможность, комплексы поедут в Украину.
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Отмечается, что NASAMS – это версия зенитно-ракетного комплекса средней дальности, который предназначен для поражения целей на малых и средних дистанциях. Работа ЗРК возможна при любых погодных условиях, включая даже самые неблагоприятные.
Ожидается, что в начале ноября Украина получит ровно восемь таких комплексов – об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Две установки будут доставлены в самые ближайшие сроки, а оставшиеся шесть – чуть позже в том же месяце. Кроме прочего, Украина получит от США системы для борьбы с беспилотниками вроде VAMPIRE и несколько подобных радаров. О конкретных датах пока что не упоминалось.
На сегодняшний день ЗРК NASAMS состоят на вооружении у 12 стран: США, Финляндии, Нидерландов, Литвы, Австралии, Венгрии, Норвегии, Испании, Омана, Индонезии и Катара. Для покупки комплексов NASAMS Пентагону в конце августа пришлось заключить контракт на $182 млн с компанией Raytheon, которая их производит.
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