Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Украина получит от США восемь ракетных комплексов средней дальности NASAMS и системы VAMPIRE
Процесс обучения украинских военных подходит к концу.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Как утверждает пресс-служба Пентагона, процесс обучения украинских военных использованию систем ПВО NASAMS практически подошёл к концу. Это означает, что как только для этого откроется первая же возможность, комплексы поедут в Украину.

реклама

Отмечается, что NASAMS – это версия зенитно-ракетного комплекса средней дальности, который предназначен для поражения целей на малых и средних дистанциях. Работа ЗРК возможна при любых погодных условиях, включая даже самые неблагоприятные.

Ожидается, что в начале ноября Украина получит ровно восемь таких комплексов – об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Две установки будут доставлены в самые ближайшие сроки, а оставшиеся шесть – чуть позже в том же месяце. Кроме прочего, Украина получит от США системы для борьбы с беспилотниками вроде VAMPIRE и несколько подобных радаров. О конкретных датах пока что не упоминалось.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

На сегодняшний день ЗРК NASAMS состоят на вооружении у 12 стран: США, Финляндии, Нидерландов, Литвы, Австралии, Венгрии, Норвегии, Испании, Омана, Индонезии и Катара. Для покупки комплексов NASAMS Пентагону в конце августа пришлось заключить контракт на $182 млн с компанией Raytheon, которая их производит.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#vampire #nasams
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
Министр обороны США рассказал, когда ПВО Украины получит установки NASAMS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генштаб огласил количество добровольцев на Украине
25
Школьник из Москвы заработал 5 000 000р на пиратских Telegram Premium, но погорел на жадности
17
Криптошахтёры находят новые токены для майнинга
4
Турция построит завод по производству боевых дронов Байрактар в Украине несмотря на позицию России
8
Что обнаружили российские эксперты на месте взрыва Северных потоков, и есть ли перспективы ремонта
2
Майнинг окончательно сдулся — уличные торговцы продают видеокарты буквально на развес
8
Какие ошибки допускают геймеры из РФ при выборе видеокарты – сколько стоит переплата за бренд
11
На Aliexpress стартовала ежегодная распродажа 11.11
5
Накануне большой распродажи 11.11 AliExpress снизил курс доллара на 3 рубля, а товары подешевели
11
Blizzard из-за критического бага временно удалила из Overwatch 2 ещё одного персонажа
+
Производители блоков питания выпускают собственные переходники для RTX 4090 и RTX 4080
8
ВВС США отключили транспондеры на всех военных самолетах на территории страны
4
Радиатор для видеокарт AMD и NVIDIA весом более полукилограмма — представлен Raijintek Morpheus 8069
4
Galaxy S22+ вместо S22 Ultra - как продавцы на маркетплейсах РФ хитрят во время распродаж
5
Предприятие Tesla в Техасе отстаёт от прочих по темпам экспансии производства и до сих пор не обзавелось директором
1
В российских магазинах GeForce RTX 4090 стоит дешевле, чем в США
12
Золотая кровь: Только один из 6 млн. человек во всем мире имеет такую "универсальную" группу крови
3
Котировки акций японских поставщиков оборудования меньше пострадали от антикитайских санкций
+
Какие ракеты Иран может передать армии России
4
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D стали в Европе хитом продаж
38

Популярные статьи

Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
51
О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
40
Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel
26
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
76
Байрактары получат ракеты воздух-воздух против Гераней - война роботов начнется в небе Украины
41
Сравниваем недорогие игровые сборки на четырехъядерных процессорах — у AMD большие проблемы
20
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
23
Как себя чувствует R7 2700X и массивная R9 290 Tri-X в компактном самодельном корпусе
13
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
9
Как бы развивалось человечество, если бы на Земле не было нефти и газа
12

Сейчас обсуждают

Александр Иванов
22:49
Ой да ладно! ОресТовичь еще в марте сказал что "шапки" в России закончились!
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
REY_B_
22:48
Прикольно - все "ААА" фильмы, следуют "классическим ценностям". А те, которые не следуют, не выбиваются в "ААА" и не окупаются. С чего бы так это?
Трейлер «Аватар: Путь воды» увлекает зрителей в подводный мир
Александр Иванов
22:47
С низу надо было ещё подписать - а нас за шо?! Тогда бы вышел исчепывпющий портрет свидомого укра)))
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Dj_torf
22:47
А где вы были когда украинцы сжигали украинцев? Где вы были когда украинцы бомбили украинцев? Что? Язык в *опу засунули? А теперь что? Решили умом блеснуть из-за того что Россия решила все к справедли...
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Александр Богачев
22:47
4080 стоит под 120к у них - так что тот кто нашел денег на такую карту - найдет и на 7000 райзен или 13 интел
AMD заявила, что не будет придерживаться агрессивной ценовой политики даже в условиях избытка продукции
buildanation
22:47
Отношение к теме сайта, автор?
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Sergej V
22:45
выпускайте синежопых
Производительность Intel Core i5-13400 в одноядерном тесте CPU-Z совпадает с Core i5-12400
Александр Иванов
22:44
Экстренно объявить мобилизацию! Через ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,КАРЛ!!! 🤣 это напоминает анекдот - эстонские десантники третьей день висели над городом 🤣🤣🤣
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Marc Crass
22:43
Наминусили то сколько любители закупаться прожаркой на Авито. Ну или спекулянты оттуда же.)) Повторяю, видяха приехала новая.
В российских магазинах GeForce RTX 4090 стоит дешевле, чем в США
Marc Crass
22:41
Я за 3090 пошлину не платил, возможно потому, что цена без НДС на момент покупки была ниже 1000 евро, а может продавец занизил цену для таможни. С этой 4090 пошлину, конечно, платить придется. Там в о...
В российских магазинах GeForce RTX 4090 стоит дешевле, чем в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем