А главный московский офис будет сдаваться в аренду с 1 февраля 2023 г.

Спустя более полугода с того момента, как многие иностранные компании ушли с российского рынка, главным вопросом дня остаётся судьба китайской Huawei. С одной стороны, она давно прекратила в РФ все официальные поставки, чтобы не попасть под вторичные санкции США, а с другой – некоторые фирменные торговые точки продолжают работать и по сей день, несмотря на то, что купить там ничего нельзя. Кроме того, об уходе из России Huawei официально не сообщала.

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По данным "Известий", крупный технологический источник рассказал изданию, что так больше продолжаться не может: высшее руководство Hauwei намерено принять какое-то окончательное решение в связи со сложившейся ситуацией, и скорее всего оно будет не в пользу продолжения работы в РФ. Более того, с 1 февраля 2023 г. в аренду будет сдаваться главный московский офис компании в бизнес-центре "Крылатские холмы".

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Как отмечают в "Известиях", если компания действительно решит уйти из России, её продукцию все равно можно будет поставлять тремя разными путями. Самый простой и выгодный – через посредников в КНР, а не у производителя напрямую. Если этот способ каким-либо образом не сработает, устройства Hauwei можно будет просто закупать по параллельному импорту, однако в этом случае увеличится стоимость товаров и возникнут вопросы по гарантии.

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