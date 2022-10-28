Около недели назад YouTube-блогер WillitbeatNokia выпустил забавное видео: в нём он сравнил качество сьёмки старой Nokia 808 Pureview, выпущенной в 2012 г., и совсем нового Apple iPhone 14 Pro. Казалось бы, результат просто очевиден. Настолько, что даже никакие сравнения не нужны. Однако на практике всё оказалось очень неоднозначно.
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Ниже несколько отличительных характеристик обоих устройств:
- Nokia 808: 41 Мп, 1/1,2’’, f/2.4, больше сенсор, меньше диафрагма
- iPhone 14 Pro: 48 Мп, 1/1,28’’, f/1.8, OIS, самые современные технологии Apple для постобработки фото, оптическая стабилизация
У iPhone больше контраста, больше насыщенности, лучшая прорисовка деталей лепестков, у Nokia блёклое изображение
У iPhone лучшая прорисовка воды и заднего плана. У Nokia замыленные деревья и вода
Затемнённое фото у Nokia, лучшая прорисовка у iPhone
В конечном итоге оба смартфона от блогера получили одинаковое количество баллов: 17,5. Отмечается, что iPhone показал себя лучше в категориях 4х zoom, Lowlight (приглушенный свет), HDR, Night (ночная съёмка). Nokia, спустя 10 лет, всё ещё лучше в 2х zoom, макро-съёмке и дневной съёмке.
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