Для обывателя разница почти не заметна.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Около недели назад YouTube-блогер WillitbeatNokia выпустил забавное видео: в нём он сравнил качество сьёмки старой Nokia 808 Pureview, выпущенной в 2012 г., и совсем нового Apple iPhone 14 Pro. Казалось бы, результат просто очевиден. Настолько, что даже никакие сравнения не нужны. Однако на практике всё оказалось очень неоднозначно.

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Ниже несколько отличительных характеристик обоих устройств:

Nokia 808: 41 Мп, 1/1,2’’, f/2.4, больше сенсор, меньше диафрагма

iPhone 14 Pro: 48 Мп, 1/1,28’’, f/1.8, OIS, самые современные технологии Apple для постобработки фото, оптическая стабилизация

У iPhone больше контраста, больше насыщенности, лучшая прорисовка деталей лепестков, у Nokia блёклое изображение

У iPhone лучшая прорисовка воды и заднего плана. У Nokia замыленные деревья и вода

Затемнённое фото у Nokia, лучшая прорисовка у iPhone

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В конечном итоге оба смартфона от блогера получили одинаковое количество баллов: 17,5. Отмечается, что iPhone показал себя лучше в категориях 4х zoom, Lowlight (приглушенный свет), HDR, Night (ночная съёмка). Nokia, спустя 10 лет, всё ещё лучше в 2х zoom, макро-съёмке и дневной съёмке.

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