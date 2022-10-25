Нечестное преимущество было обнаружено блогером 3kliksphilip.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Часто от игроков, которые долго играют в популярный киберспортивный шутер Counter-Strike: Global Offensive, можно услышать, что для игры не нужна мощная видеокарта. Профессиональные геймеры с хорошим навыком стрельбы играют в основном на самых низких настройках графики, чтобы обилие текстур и лишние объекты не отвлекали при перестрелках. Тем не менее, как смог доказать блогер 3kliksphilip на YouTube, производительность видеокарты ещё как влияет на игру.

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По данным 3kliksphilip, благодаря различным экспериментам с видеокартой игра всегда выдавала разную скорость передвижения игрока по карте. В ходе исследования была выделена одна аксиома: чем выше показатель FPS в CS:GO, тем быстрее двигается персонаж. Например, на низких настройках игра выдавала более 1300 кадров в секунду, а на высоких – около 980 кадров. Наименьшая зафиксированная скорость получилась, когда блогер ограничил количество FPS на отметке в 144 кадра на мониторе 144 Гц.

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Напомним, впервые шутер появился в 2013-м году, а с 2018-го он перешёл на условно-бесплатную модель. С тех пор в него ежедневно играют миллионы людей, даже не подозревая, что случайный сокомандник мог получить огромное преимущество в скорости благодаря дорогой видеокарте.

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