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Флагманская видеокарта AMD будет называться Radeon RX 7900 XTX и получит 24Gb памяти
Такое наименование используется впервые.
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Если верить слухам, новая топовая видеокарта AMD поколения RDNA3 будет называться не Radeon RX 7900 XT, как предполагалось, а немного по-другому: Radeon RX 7900 XTX. Несколько месяцев назад инсайдеры утверждали, что AMD переименует линейку топовых графических ускорителей, однако большой огласки информация не сыскала, т.к. до сих пор этому не было найдено ни одного достоверного подтверждения. Теперь, по данным издания Benchlife, решение о запуске Radeon RX 7900 XTX было принято окончательно.

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Стоит отметить, что бренд XTX не использовался ни на одной карте Radeon, начиная с серии X1000, однако он является частью схемы наименования: XT, XTX, XTXH – всё это подобные названия, которые в одинаковой степени подойдут топовому графическому процессору. Ранее предполагалось, что флагманская видеокарта RDNA3 будет называться не иначе, как Radeon RX 7950 XT, однако никаких следов существования или разработки процессора экспертами обнаружено не было.

Что до всего поколения RDNA3 в целом, то сейчас нам известно только о двух предполагаемых процессорах: Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Вероятно, анонс Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800 (Navi 33 и Navi 32) на неопределённое время задержится.

Напомним, характеристики Radeon RX 7900 XTX, опираясь на слова инсайдеров, будут выглядеть следующим образом:

Техпроцесс: 5-нм

Ядра: 12288

Память: 24Gb GDDR6

Скорость памяти: 20 Gbps

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Источник.

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#amd #rx 7900 xt #rx 7900 xtx
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У Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC во время игры в RDR 2 расплавился кабель питания
Oleg Lych
21:54
Удачи амд, пора бы уже Хуанга попустить. А то так и будет гоям софтверную парашу dlss3.0 впаривать
Флагманская видеокарта AMD будет называться Radeon RX 7900 XTX и получит 24Gb памяти
Zorro
21:52
и хорошую оплетку.
У Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC во время игры в RDR 2 расплавился кабель питания
Арсений Иголкин
21:51
странно, что не догадался с красным светофильтром снять, стал бы вообще звездой ютуба
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WOLF PACIFIER
21:51
Правильно. Поэтому надо приваривать.
У Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC во время игры в RDR 2 расплавился кабель питания
Zorro
21:47
гайка расслабится и короткое замыкание тоже риск.
У Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC во время игры в RDR 2 расплавился кабель питания
Каа
21:41
Вот так кабели должны подключаться к 4090! Остальное ересь!
У Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC во время игры в RDR 2 расплавился кабель питания
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