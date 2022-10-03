Для вступления необходимо одобрение всех 30-ти государств.

Вчера на сайте Президента Польши появилось официальное обращение и документ, в котором чётко зафиксировано, какие страны к тому моменту поддержали вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Подписи поставили главы следующих государств:

Польша

Чехия

Латвия

Северная Македония

Румыния

Эстония

Литва

Черногория

Словакия

Канада

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Таким образом, в документе десять подписей, однако для принятия Украины в состав НАТО необходимо собрать подписи всех стран-участниц альянса. Напомним, их 30:

Албания

Бельгия

Британия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Канада

Люксембург

Нидерланды

Германия

Норвегия

Северная Македония

Польша

Португалия

США

Турция

Венгрия

Франция

Чехия

Литва

Латвия

Эстония

Румыния

Болгария

Словакия

Словения

Хорватия

Черногория

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Заявление о намерении Украины вступить в НАТО было подано 30-го августа 2022 г., о чём в тот же день сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский. В Белом Доме также отреагировали на просьбу Украины принять её в состав НАТО, заявив, что этот вопрос в данной ситуации кажется несвоевременным. Против вступления Украины в НАТО высказались в Германии. По словам главы МИД Анналены Бербок, Германия категорически против того, чтобы конфликт распространялся на территорию стран альянса. Под этим утверждением имелась в виду статья 5, предполагающая, что нападение на одну страну НАТО фактически означает нападение на все страны.

