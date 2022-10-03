Вчера на сайте Президента Польши появилось официальное обращение и документ, в котором чётко зафиксировано, какие страны к тому моменту поддержали вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Подписи поставили главы следующих государств:
- Польша
- Чехия
- Латвия
- Северная Македония
- Румыния
- Эстония
- Литва
- Черногория
- Словакия
- Канада
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Таким образом, в документе десять подписей, однако для принятия Украины в состав НАТО необходимо собрать подписи всех стран-участниц альянса. Напомним, их 30:
- Албания
- Бельгия
- Британия
- Греция
- Дания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Канада
- Люксембург
- Нидерланды
- Германия
- Норвегия
- Северная Македония
- Польша
- Португалия
- США
- Турция
- Венгрия
- Франция
- Чехия
- Литва
- Латвия
- Эстония
- Румыния
- Болгария
- Словакия
- Словения
- Хорватия
- Черногория
Заявление о намерении Украины вступить в НАТО было подано 30-го августа 2022 г., о чём в тот же день сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский. В Белом Доме также отреагировали на просьбу Украины принять её в состав НАТО, заявив, что этот вопрос в данной ситуации кажется несвоевременным. Против вступления Украины в НАТО высказались в Германии. По словам главы МИД Анналены Бербок, Германия категорически против того, чтобы конфликт распространялся на территорию стран альянса. Под этим утверждением имелась в виду статья 5, предполагающая, что нападение на одну страну НАТО фактически означает нападение на все страны.