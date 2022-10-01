Момент релиза топовых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 близится, а тем временем всё больше магазинов выставляют будущие чипы на продажу. Так, вчера поздним вечером известный финляндский магазин Proshop зарегистрировал целых 14 разных моделей карты от партнёров (больше, чем американский Newegg):
- GIGABYTE GeForce RTX 4090 WindForce – €1999
- ASUS GeForce RTX 4090 TUF – €1999
- MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO – €2099
- Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC – €2099
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 – €2199
- MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO – €2249
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite – €2299
- MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X – €2329
- ASUS GeForce RTX 4090 TUF OC – €2379
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black – €2399
- MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X – €2399
- ASUS GeForce RTX 4090 ROG STRIX – €2529
- ASUS GeForce RTX 4090 ROG STRIX OC – €2549
- GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC – цена неизвестна
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Единственная плохая новость заключается в том, что карты стоят слишком дорого. Самыми дешёвыми, как и предполагалось, стали Gigabyte WindForce и ASUS TUF почти по рекомендованной цене. Разогнанные модели вроде Inno3D OC будут стоить уже больше – от €2099. Ещё дороже карты с жидкостным охлаждением по типу INNO3D iChill Frostbite или MSI Suprim Liquid X: от €2299 до €2399. Самой дорогой, что совершенно неудивительно, стала серия ASUS ROG Strix, доступная от €2529. Разогнанная ASUS ROG Strix будет стоить всего на €20 дороже, поэтому смысла в экономии нет никакого.
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