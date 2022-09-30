Предзаказы пока ещё не начались.

В середине следующего месяца компания Nvidia должна выпустить видеокарты нового поколения GeForce RTX 4090, поэтому уже сейчас некоторые магазины начинают создавать для карт странички с заполнителями цен, пока без возможности сделать предзаказ. Вчера вечером на Newegg появился целый список новых видеокарт с американскими ценами на них (без наценки в 20%, как во всех других регионах).

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На момент написания материала в магазине есть 9 устройств:

MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO

ASUS GeForce RTX 4090 TUF GAMING

MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO

MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X

MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X

ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC Edition

ASUS GeForce RTX 4090 OC Edition

GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4090

Как и предполагалось, обычные карты будут стоить в районе рекомендованных цен ($1599), более продвинутые с заводским разгоном – $1649-1699, карты с жидкостным охлаждением – $1749, а за топовые процессоры будут просить $1799-$1999 и больше.

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В день релиза RTX 4090 выйдет также и более привлекательная по своей цене видеокарта Intel Arc A770, рыночная стоимость которой будет примерно в 5 раз меньше флагмана Ada Lovelace ($329), а в ноябре Nvidia вместе с AMD запустят RTX 4080 и Radeon RX 7000.

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