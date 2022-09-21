Видеокарта продаётся всего за $1899.

Сегодня мы писали, что рекомендованные розничные цены для видеокарт RTX 4000 в Европе будут немного выше: примерно на 20% по сравнению с теми, которые озвучила Nvidia во время презентации GeForce Beyond. Таким образом, за флагманский процессор RTX 4090 придётся отдать уже не $1599, как было официально заявлено, а $1949. Один из первых листингов показывает, что пользовательские модели всё-таки будут стоить чуть дешевле.

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Например, испанский магазин CoolMod выставил у себя на сайте страницы KFA2 GeForce RTX 4090 и Zotac GeForce RTX 4090. Модель KFA2 SG обойдётся всего в $1899, что на $49 ниже рекомендованной стоимости. За модель ST уже просят больше – $1949. Zotac GeForce RTX 4090 Trinity, Zotac GeForce RTX 4090 Trinity OC и Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO будут стоить $1959, $1999 и $2049 соответственно.

По данным Videocardz, данный магазин – одна из крупнейших сетей по продаже оборудования в Испании. Кроме того, в ней доступны все существующие на сегодняшний момент модели KFA2.

Напомним, характеристики RTX 4090 выглядят следующим образом:

16384 CUDA

2520 МГц в Boost

24Gb G6X

384-битная шина

21 Гбит/с

TGP 450W

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Обновлено: стоимость KFA2 GeForce RTX 4090 SG оперативно повысили до $2099. Вероятнее всего, с ценами произошла ошибка.

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