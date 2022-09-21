Вчера во время конференции GeForce Beyond с участием генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга выяснилось, что новое поколение видеокарт Ada Lovelace появится на рынке уже совсем скоро. Цены на видеокарты также были обозначены довольно чётко, и многих они даже порадовали, ведь примерно столько же сейчас стоят RTX 3000. Тем не менее, на презентации упустили один важный момент: цены в других регионах будут отличаться от цен в США. Например, сегодня стало известно о том, сколько будут просить за Ada в Европе.
реклама
Напомним, рекомендованные цены для США:
- GeForce RTX 4080 12Gb: $899
- GeForce RTX 4080 16Gb: $1199
- GeForce RTX 4090: $1599
Теперь европейские цены:
- GeForce RTX 4080 12Gb: 1949 евро или $1943 (+22%)
- GeForce RTX 4080 16Gb: 1469 евро или $1465 (+22%)
- GeForce RTX 4090: 1099 евро или $1096 (+22%)
Вероятнее всего, цены в Европе будут на $300-350 выше по причине большого НДС (около 20% на все товары, в том числе и на компьютерные компоненты). Кроме того, это примерно сходится с той разницей в ценах на товары, какая сохраняется сейчас между США и ЕС. В добавление к более высоким тарифам на электричество такое ценообразование может стать не лёгким ударом для европейских геймеров.
Источник.