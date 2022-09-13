Данное заявление от высокопоставленных чиновников прозвучало впервые.

В разговоре с информационным агентством URA.RU депутат Государственной думы и по совместительству член комитета по безопасности Михаил Шеремет первым из всех высокопоставленных чиновников заявил о том, что для достижения всех целей спецоперации в Украине необходимо провести полную мобилизацию среди населения России. По его мнению, без мобилизации и перевода экономики на военные рельсы никакие результаты достигнуты не будут. Отмечается, что не менее важный фактор, который может сыграть решающую роль – это максимально возможная поддержка среди населения и стремление к победе.

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Напомним, что немногим ранее данный вопрос уже обсуждался, и тогда чиновники пришли к выводу, что ситуация на Украине не требует полной мобилизации в РФ или введения военного положения. В частности, это подтвердил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Похожую мысль выразил неделю назад президент России Владимир Путин.

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Как утверждает источник, несмотря на отсутствие мобилизации, многие россияне для участия в СВО записываются в ряды добровольцев.

Источник.