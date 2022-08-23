Пора доставать товары из "долгого ящика".

Последние три недели, начиная с 1 августа и по вчерашний день, внутренний курс доллара к рублю на AliExpress было сложно назвать выгодным. При официальном курсе от ЦБ в районе 60 руб./$ AliExpress продавал россиянам товары в среднем по 69-70 руб./$. Чуть оптимистичнее ситуация стала 2 дня назад, когда рубль укрепился до 59 руб./$, а курс на AliExpress, соответственно, составил 67 руб./$. Вчера к обеду площадка резко понизила свой курс на более чем 3 рубля, оценив стоимость 1 доллара в 63,77 руб. Вероятно, это связано с распродажей, которая по совпадению стартовала именно 22 августа: в компании рассчитывают, что снижение цен посредством распродажи и удобный курс приведут к лучшим результатам торговли.

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Стоит отметить, что колебания с курсами относятся исключительно к китайскому сегменту AliExpress. Происходит это из-за того, что все цены компания первоначально рассчитывает в долларах, а уже дальше сопоставляет данные от ЦБ с реальным положением дел на рынке.

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К примеру, отечественный магазин TMall, созданный в РФ сетью AliExpress, подобных проблем не имеет, потому что ценообразование в нём изначально формируется в рублях.

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